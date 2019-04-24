泰國大選出奧步重傷泰銖 跌到一月中旬以來新低

由於泰國大選後的政治僵局、美元走強以及外資將泰股股息資金匯出，第一季表現居冠亞洲的泰銖，失去漲升動力，並跌到三個多月以來的低點。

周三美元兌泰銖跌破重要心理關卡 32，一度跌到 32.035，為 1 月 10 日以來的最低水平；且為 12 月中旬以來，首度跌破 100 天移動平均線 31.9。

美元兌泰銖跌破 32 心理關卡及 100 天均線。(來源：Bloomberg)

泰國自 2014 年政變以來，今年三月首次舉行大選，預定 5 月 9 日公布選舉結果，但在爆出總投票率離奇暴增下，引發選舉不公的爭議，已有民眾提出請願，要求法院就是否取消選舉結果進行審查，在政治的不確定因素下，泰銖走勢疲軟。

曼谷銀行 (Ayudhya Pcl) 市場分析師 Roong Sanguanruang 表示，就國內因素而言，除了政治面因素外，泰銖也受到外資匯出股息的季節性影響而走弱。

Roong Sanguanruang 指出，泰銖的跌幅將有限，因為泰國的基本面仍然相對良好，預期泰銖 6 月底彈升至 31.75。

泰銖今年第一季上漲 2.5% 後，四月以來泰銖兌美元匯率下跌 0.8%。過去 10 年的第二季中，泰銖有七次呈現下跌，部分原因是外國匯回泰國股息和旅遊需求季節性下降。

根據 Kasikornbank Pcl 的預測，泰國企業 4 月 - 5 月向外資支付的股息金額估計為 876 億泰銖 (27 億美元)，與去年大致相同。