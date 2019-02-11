政治因素打擊 泰銖寫去年10月以來最大單日跌幅

泰國政局出現紛爭，在泰皇公開反對公主成為總理候選人後，泰銖週五 (8 日) 大跌約 1%，寫下去年 10 月以來最大的單日跌幅，分析師認為，選前政局仍將衝擊股匯市。

泰國在軍政府接管近 5 年之後，好不容易才敲定 3 月 24 日進行選舉，原本看似利多的因素，卻因為親塔信 (Thaksin Chinnawat) 的泰愛國黨 (Thai Raksa Chart) 出人意料的作為，推舉泰國公主烏汶叻為其總理候選人，而陷入新的紛爭。隨後泰王瓦吉拉隆功 8 日公開表態反對，認為王室不宜介入政治，使這項計畫迅速夭折。

67 歲的烏汶叻公主是泰王的胞姐，由於泰國習慣上將王室高層成員視為神明，排除於政治之外，泰愛國黨提出這項決定後，反而成為眾矢之的，出現要求政黨解散的聲浪。但若真的解散，預計也會觸怒塔信的支持者，造成國家更大的動盪。

荷蘭 ING 銀行亞洲經濟學家 Prakash Sakpal 指出，由週五泰銖的大幅貶值，可看出政治風險的飆升，可能為泰銖帶來巨大的壓力。泰銖是去年亞洲表現最好的貨幣之一，但如今因政治變局而陷入疲軟。

不過週一上午，泰銖兌美元仍小幅上揚，由 31.64 的低點反彈至 31.48。不過泰國股市下跌，跌幅約 0.7%。

Sakpal 表示，週五的事件讓公眾大為震驚，有鑑於泰國過去的歷史，不能排除未來恐有醜陋的轉折，讓事情變得更糟。他認為，在選舉前，泰銖兌美元可能跌至 32 的心理價位。

泰國目前掌控參議會的軍政府，就是在 2014 年發動政變，推翻了塔信的妹妹盈拉所組的執政黨。隨後多次表態願意重新選舉，但最終都跳票。