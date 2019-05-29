信義區A辦租金漲勢強 新光信義金融大樓改寫自身新天價

在新供給量偏低影響下，台北市信義計畫區商辦租金漲勢未停歇，又有一棟 A 辦租金再創個別新高，據最新實價資料顯示，新光信義金融大樓今年 3 月有筆租金揭露資料，高樓層 19 樓月租每坪 3676 元，是近 7 年該大樓實價租金新高價。

從台北市信義計畫區 A 辦租金高樓層站上 4000 元，加上辦公大樓陸續租金都創近年個別新高來看，信義計畫區租金漲勢仍在延續中。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，從實價資料可以看出信義計畫區 A 辦租金上漲的軌跡，2014-2016 年之間，新光信義金融大樓租金行情平均約在每坪 3200-3300 之間，不過 2017 年租金走勢上漲，一路從每坪 3300 上漲至 3500 元，受惠信義計畫區 A 辦空置率下降，加上南山廣場、國泰置地與 101 大樓高樓層租金，陸續出現每坪 4000 元以上高價，帶動其它 A 辦跟進上漲，信義計畫區內有越來越多辦公大樓刷新自身租金紀錄。

新光信義金融大樓規劃五星級旅館與 A 級辦公室的複合式開發經營模式，辦公室緊鄰五星級飯店，有高度便利性與維持純辦的安全管理，國外主管或客戶來台，可就近提供商務住宅與俱樂部的服務。

新光信義金融大樓在設施訴求上，也強調 100% 完全備援電力達 4 天，同時採 RFID 無線射頻追蹤系統，公共區域內完全掌握外客行蹤，依照實價揭露的租金也從 2013 年最低的每坪 3098 元，緩步上漲至 2019 年最新的每坪 3676 元。