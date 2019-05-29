〈誠品生活股東會〉誠品行旅虧損幅度大減 有信心明年可達損平

誠品生活 (2926-TW) 今 (29) 日召開股東會，誠品生活董事長吳旻潔表示，旗下誠品行旅去年虧損幅度已較 2017 年大幅減少，有信心明年就能達損平，也在考慮後續誠品行旅拓展計畫，型態、定位都在考量中。而下一個誠品 24 小時書店落腳處，目前仍未定，但營運時間將會與敦南誠品無縫接軌。

吳旻潔指出，誠品行旅去年住房率較 2017 年提升逾 10 個百分點、達到 65%，虧損幅度已較 2017 年大幅減少，過去 2 年每年均以 5 成幅度減少虧損，預期住房率達到 75% 以上時，就能達損平，有信心明年可以損益兩平。

不過，吳旻潔也說，由於誠品行旅房間數僅 104 間，即便全年住房率 100%，一年也只有 3 萬多間房間，在越過損平門檻並穩定獲利，除非房價不斷提升，否則獲利不太可能續攀揚，因此也在考慮後續誠品行旅拓展計畫，但型態、定位都在考量中，平價旅館也是選項，國內外均有房產商找上誠品行旅，盼能洽談拓點計畫。

此外，針對敦南誠品明年租約到期結束後，下一個 24 小時書店落腳處，吳旻潔表示，目前還未決定確切營業據點，但誠品 24 小時書店將不會有斷點，新的書店也將可接替敦南誠品在誠品書店的定位。