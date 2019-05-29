想買5G手機再等等？業內人士：競爭者眾 明年有望降價

隨著全球進入 5G 商用的腳步越來越快，各大手機廠已紛紛準備推出自家的 5G 手機，試圖分一杯羹。但目前 5G 的價格卻是讓消費者敬而遠之，以中國聯通公布的 6 款 5G 手機為例，售價都逾人民幣 1 萬元，這樣的價位已遠遠超過同檔品質的手機，但有業內人士直言，隨著競爭廠商曾多，估計明年 5G 手機有望降價。

目前全球手機大廠為 5G 手機上市時間進行激烈的較量。為了在第一時間能爭取到 5G 嚐鮮客戶的目光，三星、華為在今年接連推出 5G 新機型，此外，OPPO、vivo、小米也計劃在今年推出 5G 手機。

手機大廠中只有蘋果好整以暇，並不著急趕上這波 5G 熱潮。蘋果表示 2019 年沒有打算推出 5G 手機，最快應該會在 2020 年推出。

蘋果不急於推出 5G 手機似乎也是正確的選擇，最重要的一點就是今、明兩年 5G 算是剛起步，在基地台數量不足之下，要能明顯讓消費者感受到 5G 與 4G 的差異是有困難，且 5G 不管在手機與資費方面都呈現出明顯低性價比，難吸引消費者目光。

而手機價格越來越高，已讓消費者換機時間拉長，這是整個手機產業並不樂見的情況。

(圖：國金證券) 消費者平均換機時間，單位: 月

晶片與專利造就 5G 手機高成本

對於手機廠來說，成本高是 5G 手機的硬傷，主要在於 5G 網速更快、拓展性更強，在新技術的加持之下，5G 晶片造價自然提升，與其配套的相關費用也跟著水漲船高。此外 5G 的零組件廠目前競爭者較少，自然產品價格也不易降價。

除了硬體方面造價較高之外，5G 手機還涉及許多專利費用的問題。由於 5G 手機集結多項 5G 專利技術，再加上研發等各種費用，最終疊加給消費者的 5G 手機售價會讓一般民眾難以接受。

但在 5G 技術越來越成熟，競爭廠商增多之下，已有部份業內人士認為，明年 5G 手機價格將會大幅下滑，5G 手機將向中階，甚至中低階市場滲透。