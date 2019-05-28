如興應金管會要求重編去年財報 認列商譽無形資產減損11.03億元

牛仔褲大廠如興 (4414-TW) 今 (28) 日召開重訊，由於金管會認為，不得將期後併購 NANJING USA INC. 的效益納入商譽減損測試評估，因此如興重編去年財報，並認列商譽無形資產減損 11.03 億元，若以股本 90.34 億元計算，每股認列虧損約 1.22 元，去年虧損恐擴大至 1.74 元。

如興財會處副總經理徐仲榮表示，去年中即與 NANJING USA, INC. 洽談業務合作與股權交易，雙方於股權交易完成前，就先行展開業務往來；因此，在編製去年財報時，就估計未來生產效益，包括可能帶來因應美中貿易戰的轉單效益。

不過，金管會認為，這屬於企業重組效益，與國際會計準則公報不符，要求如興全部剔除，提列減損並重編財報。

徐仲榮強調，此次認列商譽無形資產減損，主要因商譽減損測試評估財務預測中，營收來源假設認定不同，不影響產能安排、以及 NANJING USA INC. 移轉訂單之規劃。

因此，如興將 NANJING USA INC. 移轉訂單對公司挹注之生產效益影響數，全數自去年度商譽減損測試評估中剔除，並認列商譽無形資產減損，影響金額 11.03 億元。

徐仲榮強調，減損損失之認列係因會計原則認定所致，並非實際營運損失造成，不影響產能安排，亦不影響 NANJING USA INC. 移轉訂單之規劃。