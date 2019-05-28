比特幣大復活 可望突破10,000美元大關

曾經一度狂飆大漲的虛擬貨幣，沈寂了好一陣子。現在，虛擬貨幣已開始逐漸復甦，而且日益熱絡。週日，比特幣上漲到了 9000 美元，創一年來高點。

Think Markets 經紀商首席分析師亞斯蘭 (Naeem Aslam) 說，跡象顯示比特幣正展開一波新的多頭走勢。

亞斯蘭在提供給客戶的報告中說：「如果尚未做好準備，請立即準備好，比特幣即將突破 10000 美元大關，收復近半數自歷史高點下跌的跌幅。那些曾說比特幣永遠不會自跌勢中反彈的分析師，現在尷尬了。」

他預期比特幣將在本週或下週，突破 10000 美元大關。目前，比特幣已站上 50 日，100 日與 200 日移動平均線。

「移動平均線極具重要性，因為它們可以決定趨勢。若價格守在移動平均線之上，顯示上漲趨勢強勁。若開始跌破移動平均線，則意味下降趨勢即將展開，」他說。

去年底，比特幣一如其他全球資產，大幅下跌，但隨後又大幅反彈。亞斯蘭指出，比特幣為 2019 年表現最佳的資產之一，今年以來狂漲 140%，單單 5 月便大漲達 70%。

「這就是比特幣。別懷疑比特幣的韌性及它所獲得的支撑，」亞斯蘭說。他並指出，因為機構投資人進場，比特幣的動能強勁。比特幣期貨合約的成交量增加，即是機構投資人進場的證據。

由於比特幣仍被認為是新型資產，因而較傾向波動震盪。因為虛擬貨幣仍非法定貨幣，某些交易平台又遭駭客入侵，因而出現了大幅動盪。

他說，若比特幣上漲至 10000 美元關卡，則下一檔壓力在 15000 美元。但他指出，比特幣也可能先上漲至 12000 或 13000 美元，而後回測 8000 美元支撑，然後的動能仍可能將比特幣推升至 15000 美元目標水準。

EToro 網路分析師 Mati Greenspan 說：「比特幣合約的成交量增加，顯示該虛擬貨幣的冬季已成過去，春季已經來臨。」