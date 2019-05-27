比特幣急漲升破8800美元 攻上近1年新高

比特幣在多日平靜之後，台北時間週一 (27 日) 清晨突然又發起攻勢，在 2 小時內急漲近 600 美元。

台北時間 9:40，比特幣價格仍保持約 8750 美元高檔，24 小時漲幅逾 8%，衝上近 12 個月以來的高點。早前價格一度突破 8800 美元，朝 9000 美元關卡進逼。

(圖表取自 Coindesk)

TheTie.io 數據顯示，在過去 1 個月，比特幣推文量較平均值高出 98%。 SMU 的研究表明，推文量和比特幣價格之間存在正相關，無論推文內容的看好或看壞，推文量增加都有助於預測價格走高。

比特幣帶頭之下，其他貨幣也隨即走高，以太幣、瑞波幣、比特幣現金、萊特幣均有 6-8% 左右的 24 小時升幅。

(圖表取自 Investing.com)

這輪加密貨幣的強升期間，與一些歐盟國家議會選舉民調結果出爐的時間一致，結果顯示民粹和極端勢力佔上風。《Zero Hedge》報導認為，沒有跡象表明購買壓力由此而來，買盤更可能來自貿易緊張之下的避險需求。

今年以來，比特幣已經又見到驚人的 120% 漲幅。特別是 5 月份，比特幣價格由 5500 美元起飛，漲幅已超過 60%。

技術分析師觀察，目前的漲勢推升新的目標高點，來到 9650 美元的阻力，最近一次比特幣價格在此處的時間，為 13 個月前的 2018 年 4 月 30 日，突破此後有助於加強比特幣升破 1 萬美元的心理目標。