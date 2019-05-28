〈台北國際電腦展〉高關稅壓力 陳俊聖：由誰承擔仍未知

鉅亨網記者劉韋廷 台北 2019年5月28號22點34分

宏碁 (2353-TW) 今 (28) 日發表專為設計者打造的全新品牌 ConceptD 及電競品牌 Predator 新品，董事長陳俊聖表示，新產品的特色就是提供更精準的色彩及降躁，談到面對美中貿易戰，他表示，沒有一個品牌能倖免，而美國祭出的高關稅問題由誰承擔，目前還說不準。

陳俊聖表示，觀察近年電競市場發展，有越來越飽和的趨勢，2017 年成長超過 100%、去年成長 70%、今年首季 30% ，成長幅度逐漸縮小，因此宏碁將目標鎖定在創作者，ConceptD 新產品主打提供更精準的色彩、並降低色差，讓作品更接近創作者的設計，另外為了避免創作者在半夜趕稿被噪音打擾，也將降噪做到 40dp 以下，新產品預計下半年正式販售。

面對對手推出雙螢幕筆電搶市，陳俊聖表示，目前還看不出來雙螢幕、摺疊螢幕筆電的市場，但內部有在評估，現階段就是專攻創作者市場，看好是很有發展潛力的市場，也將持續不只專研於 PC、顯示器上，要找到更多產品新亮點。

至於美中貿易戰，陳俊聖表示，全球 GDP 都將受影響，且局勢每分每秒在變化，誰都不知道下一步會怎麼樣，也沒有一個品牌能夠倖免，關稅受益最大的就是政府，但相對的被多徵收的關稅，要由供應商還是消費者承擔，目前還說不準，但他也強調，公司內部也已經商討很多對策，因應美中貿易情勢。