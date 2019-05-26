〈觀察〉金管會逼高儲蓄險退場 銀行淪重災戶明年財管挑戰大

金管會出手逼高儲蓄型保單退場，不僅改變壽險公司商品結構型態，恐讓銀行財管業陷入寒冬，因應衝擊，銀行已開始著手調整業務策略，將透過強化高資產客戶、商品多元化兩大策略，力求財管業務穩定成長。

目前市面上高儲蓄險包括還本型、利變型與增額型等壽險保單，業者標榜可享有比定存好的利率且兼顧保障吸引民眾投保，對銀行來說，銷售儲蓄險保單不僅可賺手續費還能減輕大筆資金去化壓力，一舉數得，儲蓄險也成為挹注銀行財管手續費的主力商品。

觀察目前銀行手續費來源，主要由外匯、貸款、手續費與財富管理組成，其中財富管理貢獻手續費貢獻比重約 5~6 成，進一步剖析財管手續費結構，幾乎超過一半來自於保險銷售所貢獻，一年銷售額可高達 4600 億元，保險對銀行手續費收入貢獻度可見一班。

金融業者指出，銀行銷售保險主要都以儲蓄險為主，原因是台灣人熱愛儲蓄，儲蓄險標榜預定利率優於銀行定存利率，在低利率時代、投資獲利不易的環境下，儲蓄險格外受到民眾青睞。

以公股行庫來說，多數公股行庫財管手續費主要都靠保險銷售貢獻，基金與保險的手續費貢獻比約 3：7，當資本市場市況差時，基金會變得更難賣，來自基金銷售的手續費比重還可能更低，部分公股銀行第 2 季因美中貿易戰緣故，基金與保險手續費貢獻比重甚至降到只剩 2 成。

金管會嚴管高儲蓄型保單，勢將對銀行財管業績造成衝擊，從過去市場經驗研判，通常受到主管機管「管制」的保險商品，都會掀起一波停售潮，預期銀行可望在商品下架前再賺一波手續費，真正的手續費銳減效應，明年才會逐漸浮現。

為衝刺財管業務，銀行已開始著手調整，鎖定專業投資人與高資產戶，擴產更多理財商品線，像是針對這波台商回流，以家庭戶為單位，提供個人與家族成員提供理財、稅務、傳承等全面性服務，商品面部分，則鎖定專業投資人，提供更多海外股債投資商品，透過高含金量客戶，穩固財管版圖。

