【富邦期貨】全球金融市場日報



《台指期日盤走勢分析》

美股因陣亡將士紀念日休市，在缺乏更多訊息刺激下，週二台股盤勢再度維持狹幅震盪走勢，權值股中近期表現弱勢的大立光盤中一度有逾 2% 的漲幅，前一日大跌的 IC 設計族群週二也強勢反彈，尾盤因受 MSCI 調整權重影響，包括台積電、鴻海、國泰金等權值股均爆大量下殺，指數收盤下跌 0.21%。

《國際金融市場焦點分析》

週一美國因陣亡將士紀念日休假，隔夜市場交易清淡，週二滬深兩市平盤下小幅低開，隨即在白酒、養殖業及農業板塊崛起帶動下，指數逐步震盪上行，上証指數午盤大漲超過１％，並收復 2900 點關卡，午後券商股快速下殺，引發市場獲利了結賣壓，有色金屬、鋼鐵、煤炭及石油行業跌幅靠前，上証指數一度翻黑，不過近尾盤北上資金大量買盤進場，銀行及保險等權重股拉升，帶動指數Ｖ轉收漲。

《國際商品市場焦點分析》

人行副行長喊話，穩定人民幣匯率，帶動市場信心回籠，加上昨日陸股券商、芯片股強勢崛起，帶動各行業板塊陸續走高，使得陸股整體走勢呈現止穩現象，市場信心於昨日回籠，風險資產受到激勵，推升布倫特原油昨日再度上漲超過 2%；另外，目前玉米產區降雨率偏高，導致市場預期，玉米今年產量將可能出現減少，推動近期黃豆、玉米、小麥期貨今日同步走高。

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