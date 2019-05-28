【永豐期貨】台指選擇權盤後－土洋對作 外資連15日賣超台股

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週二上漲 8 點至 10340 點。價差方面，台指期轉為正價差 27.69 點，電子期正價差擴至 1.43 點，金融期轉為正價差 2.62 點。現貨部分，三大法人賣超 39.27 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 1231 口至 9493 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少 1424 口至 42744 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 827 口至 11164 口。

週一美國股市休市，不過歐洲股市收高，激勵週二亞洲股市早盤普遍在平盤之上震盪，帶動加權指數跳高開出，不過今天適逢 MSCI 調降台股權重的生效日，台股追價力道不足，加權指數呈現區間內震盪格局，尾盤不論金電傳多檔權值股如台積電、鴻海、大立光、國泰金、富邦金、中華電、台塑化，都出現大筆賣單，台股最後一盤爆量 780.96 億並大跌 33.17 點，終場加權指數下跌 21.82 點或 0.21%，收在 10312.31 點。成交量能大增 600.06 億至 1527.5 億。整體而言，週二日 K 受到 MSCI 調降權重生效影響，全日盤勢呈現狹幅震盪。另外，雖然目前外資已在台股連 15 日賣超，但今天自營商為近兩週來首度轉為買超，似乎有點土洋對作的意味，因此操作上短線不建議過度追空。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 10500 點，賣權集中在 10200 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 10700 點，賣權未平倉最大量集中在 10300 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值維持 1.07，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 13.23% 升至 13.59%，賣權平均隱含波動率由 16.08% 升至 16.14%，買賣權皆升。選擇權部位整體來看顯示為中性格局。 (永豐期貨研調)



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