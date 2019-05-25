貿易戰不影響長期成長 阿里巴巴ADR未來一年看漲40%

阿里巴巴 (BABA-US) ADR 自 5 月初以來已經下跌近 18％。

阿里巴巴 ADR 走勢

阿里巴巴近期公布，今年頭 3 個月營收成長強勁且獲利優於預期，儘管如此，中美貿易戰仍讓投資者不安，中國股市承壓，包括阿里巴巴這家佔據中國網購半邊天的電商巨頭也備感壓力。

Stifel 分析師 Scott Devitt 週五表示，儘管近期存有阻力，投資者仍應聚焦阿里巴巴的長期成長計畫，「雖然一些宏觀經濟事件的解決時機難以預測，我們相信近期的回檔是一個長期投資機會的好買點。」

Devitt 給予阿里巴巴 ADR 評級為買進，他週五將該股票添入公司精選名單，並預期該股票未來 12 個月後可以上漲 40% 至每股 220 美元。

阿里巴巴上週公布強勁的第四季 (1-3 月) 財報，營收成長年率 51%，每 ADR 獲利達 3 倍。該公司估計，2020 年營收成長年率 33% 至人民幣 5000 億元，遠高於大型電商同業和數位廣告公司。

他指出，阿里巴巴在雲端服務、本土服務、內容、多種銷售管道上的投資都將改善阿里巴巴長期競爭地位，且讓營收來源多元化。

Devitt 不擔心貿易戰對阿里巴巴的衝擊，因為他認為阿里巴巴在這場戰爭中「站對邊了。」

「在中美間的跨境業務在公司營收總額中的占比相較低，且一些社會環境的長期趨勢對阿里巴巴的長期成長軌道極為重要，這些趨勢如中產階級不斷壯大、經濟導向轉為服務業等等。」

貿易協議也可能讓中國對外國企業更加敞開大門，更保護智慧財產，這可望提升商家和阿里巴巴的業務。阿里巴巴旗下的淘寶和天貓商場 2019 年的活躍會員超過 6.5 億人，Devitt 預期該數據在未來 5 年後就可達到 9 億人。

Altaba (一個從雅虎剝離的實體，用來持有阿里巴巴和雅虎日本的股份) 今年 4 月初宣佈 ，將出售其持有的剩餘阿里巴巴股份並解散。

截至 3 月底，Altaba 擁有阿里巴巴公布的已發行股數約 11%，Devitt 認為，「雖然 Altaba 清算解散會造成近期拋售壓力，但這事件對阿里巴巴基本面沒有影響，我們認為這給長期持股人創造了機會。」