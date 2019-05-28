〈川普東京行〉結束最後一天訪日行程、啟程歸國

美國總統川普為期 4 天 3 夜的訪日行程，於日本時間 28 日下午 1 點過後，在雨中的成田機場搭上空軍一號專機，飛回美國。

今 (28) 日上午 11 點前 (日本時間)，美國總統川普，登上日本自衛隊停靠在橫須賀港的「加賀號」(JS KAGA，DDH 184) 驅逐艦，並受到日本首相安倍晉三與自衛隊官兵的熱烈歡迎。

川普在日本加賀號驅逐艦上對自衛隊官兵們發表談話。 (圖片：AFP)

美日兩國元首在自衛隊鑑甲板上發表談話時，安倍晉三提到強力的美日盟國關係。他說與美國總統川普同時站在這艘自衛隊鑑上，就是兩國強固關係的展現。

川普與第一夫人梅蘭妮亞感謝在場的日本自衛隊員，並表示此次行程很榮幸能夠與日本德仁天皇及雅子皇后會面。並對今 (28) 日發生在日本川崎市的隨機殺人事件，表達了哀悼之意。

接著，川普一行人隨即登上美軍兩棲突擊艦黃蜂號 (USS WASP，LHD 1)，在美軍官兵面前發表演說。由於美國時間的 5 月 27 日是「陣亡將士紀念日」，川普也對維護印度太平洋地區整體和平的第 7 艦隊表達了讚揚之意。

隨後川普伉儷及隨行人員轉往東京羽田機場，搭乘空軍一號專機踏上歸途。

此行主要行程整理：

25 日

在美國大使官邸，與日本約 30 位財經界重量級人士進行晚餐會。

26 日

與日本首相安倍晉三於東京郊外一起打高爾夫球。

在東京兩國國技館欣賞日本國粹相撲比賽，並頒發「美國總統盃」獎盃。

美日兩國元首伉儷，在東京六本木的居酒屋進行非正式晚餐會。

27 日

與日本德仁天皇及雅子皇后見面。

在東京的迎賓館赤坂離宮進行了元首一對一會談，及部長級會談。

兩國元首在東京的迎賓館赤坂離宮召開共同記者會。

當晚美國總統伉儷，與日本德仁天皇及雅子皇后等日本皇室成員，在皇居進行晚餐會。

28 日