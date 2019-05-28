川普嗆中國 人民幣貶破6.92關卡

美中貿易緊張氣氛未見放鬆，美國總統川普表示，中國想達成貿易協易，但美國還沒準備好，並指出美國可以很容易且大幅的上調中國產品進口關稅。由於美中雙方對峙僵局可能越陷越深，導致離岸人民幣在連升三日後，今 (28) 日出現急貶。

交易員指出中國銀保監會主席郭樹清才在中國央視採訪下再度對人民幣表態，這已是郭樹清四天之內二度對放空人民幣提出警告。

不過，美中貿易帶來的預期影響仍大於信心層面。如果美中貿易摩擦沒有見曙光，光利用信心喊話中長期來看恐無法阻貶人民幣。

截至上午 10:54 止，離岸人民幣暫報 6.9219，一口氣貶破 6.91 與 6.92 兩道關卡，貶值 130 個基點，貶幅 0.19%。

圖: 東方財富網, 離岸人民幣日線走勢

在岸人民幣則是暫報 6.9070，貶值 96 個基點，貶幅 0.14%。

圖: 東方財富網, 在岸人民幣日線走勢

分析師指出川普似乎不想在現階段與中國政府達成協議，顯示出短期內美中雙方關係很難有實際性突破。

同時，更令市場擔心的事，一旦 6 月 17 日美國 301 條款委員會針對剩下價值約 3000 億美元的中國產品召開公聽會後，川普可能立即上調關稅，到時貿易戰對中國經濟的衝擊將越來越明顯，而人民幣能否順利守住「7」會受到嚴重考驗。

不過也有樂觀的中國券商認為，以利率角度來看，中國 10 年期公債殖利率已回穩，反觀美國 10 年期公債殖利率略往下走，兩國利差擴大將有利於人民幣走勢。此外，在中國官員不斷出面喊話下，一般民眾換匯意願也降低，使得資本流出的壓力沒那麼大。