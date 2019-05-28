ECB接班人 德央行魏德曼出任機率高

歐洲議會選舉 26 日甫落幕，歐盟領袖今 (28 日) 將開會磋商歐盟重要職位的下一任人選。知情人士透露，德國央行總裁魏德曼 (Jens Weidmann) 有望出任歐洲央行 (ECB) 總裁，成為首位接掌 ECB 總裁的德國籍人士。

被視為接任德拉吉 (Mario Draghi) 的可能人選，魏德曼向來反對 ECB 的量化寬鬆政策，他認為歐洲央行不應該浪費時間，進行不必要的貨幣政策正常化。分析指出，若魏德曼出線，ECB 立場將更加鷹派，可能激勵歐元進一步升值。

彭博資訊經濟學家庫斯寧表示，此次歐洲議會選舉中，歐洲人民黨席次下降使得自由黨成為任命歐盟執委會主席的重要關鍵，這降低了德國總理梅克爾 (Angela Merkel) 盟友韋伯 (Manfred Weber) 擔任執委會主席的可能性，提高魏德曼擔任 ECB 總裁的機率。

ECB 總裁是由歐元區各國政府挑選，作為歐盟重要職位，各國政府無不藉著各種政治運作，來決定將由誰來主導歐元區的貨幣政策走向。

歐元區 4 月的通膨表現優於預期。多年來 ECB 將通膨目標設於 2% 水準以下，因此多數升幅可能與今年復活節時間晚於往年，造成 3、4 月的機票、住宿等旅遊費用產生扭曲效應有關。

ECB 下周將召開利率決策會議，決定是否再次動用政策工具，包括釋出新一輪銀行低利貸款，以拉抬通膨、促進經濟成長。