元太參展COMPUTEX 2019 秀電子紙物聯網應用

COMPUTEX 2019(台北國際電腦展)於今 (28) 日登場，元太 (8069) 以「電子紙－智慧城市與物聯網的最佳顯示器」主題參展，打造智慧交通、智慧零售、智慧健康照護、智慧辦公室、電子紙資訊顯示解決方案、智慧生活等主題區，與生態圈夥伴合作，展出以電子紙顯示技術共創的物聯與智慧無紙化解決方案；同時，現場也亮相大尺寸的可手寫電子紙薄膜 JustWrite 及無電池電子紙標籤技術方案。智慧交通結合太陽能供電系統即可運作的電子紙智慧公車站牌，展現電子紙低耗電的特性，透過與大眾交通系統連線，即時顯示最新公車班次、路線、氣象等公共訊息，現場除展示合作夥伴漢晶、綠創新等系統整合商以 31.2 吋或 13.3 吋的電子紙公車站牌、6 吋智慧停車咪表等解決方案外，也攜手研華 (2395) 展示包括 2.9 吋、5.65 吋、9.7 吋、13.3 吋、32 吋，以及 42 吋電子紙模組搭配印刷電路板 (PCBA)，與 ePaper Manager 內容管理系統(CMS) 的智慧公車站牌或油價牌、物流等解決方案。



電子紙標籤系統整合商 SES-Imagotag 帶來具備動態定價功能的電子紙貨架標籤結合無線傳輸技術的智慧零售解決方案，不僅可即時且快速更新商品價格，具備智慧庫存補貨、店內檢貨導引、消費者互動體驗等功能，除展示適用於常溫、冷藏及冷凍電子紙貨架標籤外，元太運用 ACeP 先進彩色電子顯示技術，媲美傳統紙張印刷效果的特性，展示 26.6 吋、13.3 吋 ACeP 於零售場景的全彩電子紙廣告看板應用。



電子紙資訊顯示解決方案，展示適用於辦公、物流情境的各式電子紙結合無線傳輸技術，以及運用能源採集 (Energy Harvesting) 技術的無電池解決方案，可大量取代一次性傳統紙張標籤的使用，包括透過 BLE (Bluetooth Low Energy)、LoRa、NFC 等無線傳輸技術即可更新顯示資訊的 2.9 吋、4.2 吋以及 7.5 吋的黑白紅三色電子紙解決方案，可做為訪客證、行李標籤與物流標籤的 2.9 吋的無電池電子紙標籤，結合條碼掃描器可讀取與更新電子紙標籤顯示資訊。



為加速電子紙於智慧城市與物聯網應用開發，使電子紙技術能更容易導入不同的產業、領域，元太與合作夥伴聯陽 (3014) 共同發的具備 MIPI DSI 標準介面的電子紙時序控制晶片 TCON IC-E Ink Hardware TCON T1000(T1000)，T1000 以液晶顯示器標準 MIPI DSI 介面，整合電子紙顯示器獨有的影像演算法。

