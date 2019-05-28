〈研華股東會〉北美市場展望佳 Q2接單暢旺 全年營運維持樂觀看法

工業物聯網大廠研華 (2395-TW) 今 (28) 日召開股東會，董事長劉克振指出，中國市場去年貿易戰至今，業績衰退 1 成，不過北美市場成長強勁，能填補營收缺口，總經理暨財務長陳清熙也指出，第 2 季接單狀況不錯，樂觀看待今年營運、獲利表現。

劉克振表示，美中貿易戰造成二個不利情況，一是中國需求放緩、不過目前看來北美及新興市場成長強勁，加上歐洲市場持平，能填補中國市場衰退的缺口，全年業績可望依舊成長。

另一個就是美國加稅，導致美國市場成本增加，不過劉克振指出，研華產品少樣多量，不易被取代，加上銷美產品多為嵌入式，客戶是系統業者，研華產品在其中比重相對低，因此，僅有少數 1-2 家 ODM 業者，要求將產線移回台灣。

劉克振指出，目前營收占比來看，中國市場約 25%、北美則約 30%，其中 18%，是由中國生產銷售至美國，產能部分，目前林口廠還有閒置空間，就算接下來中國商品被全面課徵關稅，銷美產品全數移回台灣生產，產能都可以支應。

陳清熙也表示，第 2 季接單樂觀，下半年雖然需要關注外在情勢變化，但由於北美開始基礎建設需求增加，業績將逐步成長，因此雖然中國市場面臨衰退，但還是樂觀看待全年獲利。