元太攜手TOPPAN、日本三越伊勢丹 開發全球首座全彩電子紙廣告看板

元太 (8069) 今(22)日宣布 ACeP(Advanced Color ePaper)先進彩色電子紙技術,獲日本凸版印刷株式會社 (TOPPAN Printing Co. Ltd.) 及日本百貨零售商三越伊勢丹 (Isetan Mitsukoshi Ltd.) 採用,開發全球第一座用於零售通路的全彩電子紙廣告看板。元太的 ACeP 可顯示包括八原色的全彩色域,以具有青色、洋紅色、黃色及白色等 4 色帶色粒子的專利微膠囊電子墨水技術構成,可顯示色域超過 32,000 顏色,與採用傳統彩色濾光片 (Color Filter Array,CFA) 讓各像素顏色並排的色彩顯示方式不同,透過 4 色帶色粒子在各個像素內移動至不同位置,混和出豐富多樣的色彩,具備低耗電,在任何光源下均可閱讀顯示內容等電子紙特性。



日本三越伊勢丹百貨依據國際企業社會責任 ESG(Environmental, Social and Corporate Governance,環境、社會和公司治理) 原則,與 TOPPAN 合作開發全彩電子紙廣告看板,以降低百貨公司內宣傳海報所使用的紙資源及電力,並以數位化管理方式提升工作效率。



TOPPAN、三越伊勢丹共同開發的全彩電子紙廣告看板,可透過電腦或智慧型手機更新顯示內容,以簡易的內容更新方式,增進營運效率,降低資源的耗用,電子紙看板無需額外鋪設落地式電源供應系統,在不受電源線的侷限,可在商場櫃位調整時,隨時將全彩電子紙廣告看板移動至所需的廣告位置,具備高度的機動性;除此之外,ACeP 具備的無線更新訊息功能,可深化商店宣傳的視覺效果。



元太日本分公司總經理住田直樹表示,ACeP 獲合作夥伴 TOPPAN 採用,作為廣告宣傳看板應用導入於日本百貨公司,與 TOPPAN 的合作,開拓全彩電子紙於零售廣告及相關具有發展潛力的市場發展。