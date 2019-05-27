惠譽：美國禁令重傷華為 將讓三星漁翁得利

信用評等機構惠譽 (Fitch) 指出，中國華為因美國和中國貿易關係緊張而受創，南韓三星電子 ( 005930-KR) 有望漁翁得利，藉此機會強化其在智慧手機市場的地位。

惠譽認為，無法使用 Google 安卓系統，可能會「嚴重損害」華為在中國境外的智慧手機銷售，從而使三星提高市占率。

除了 Google 之外，包括晶片設計商 ARM 等公司，均表示會遵守美國法令，暫停為華為提供新產品服務。

惠譽指出，習慣安卓系統的消費者，可能因此避開華為而購買其他品牌，特別是歐洲、中國以外的亞洲，以及南美洲，三星有望因此回復市占。

惠譽指出，蘋果也可能成為美中貿易戰的另一個受害者，主要在於他們在中國市場的市占恐因此損失，有利於其他的中國手機製造商。

當前的手機新一代技術，特別是 5G 及可折疊手機，華為及三星是最主要的競爭者，惠譽認為，美國對華為施壓，可能有助三星取得早期的領先優勢，儘管後續發展仍要視制裁時間而定。

另據 Fubon Research and Strategy Analytis 分析數據推估，如果美國對華為的禁令持續，華為今年手機出貨量將下降 4% 到 24%，不過由於禁令的不確定性，實際影響仍難以評估。

Fubon 戰略總監 Linda Sui 認為，如果華為無法使用 Google，可能會讓他們明年由西歐市場消失。這家公司並將華為今年出貨預估，由 2.48 億支下修至 2 億支。