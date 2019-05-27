貿易戰升級反而讓中國更有自信？陸官員：影響是可控的

根據《彭博社》報導，美中貿易戰愈演愈烈，但近期中國官員的發言，似乎變得更有自信；工信部副部長王志軍日前便稱，加徵關稅確實會導致企業成本增加，但就當前情勢來看，「影響是可控的」。

5 月初，美國總統川普宣布，對 2000 億美元中國輸美商品加徵 25% 關稅，並於 5 月 10 日正式生效；中國方面不甘示弱，祭出反擊措施，自 6 月 1 日起，對價值約 600 億美元的美國輸陸商品，加徵 5% 至 25% 不等的關稅。

川普還揚言，將另對價值 3000 億美元的中國輸美商品加稅；外界憂心，若此事成真，恐使全球經濟成長，面臨更多不確定性。

中國工信部副部長王志軍表示，美國對 2000 億美元中國輸美商品加稅，就 2018 年中國對美出口額來看，占比達 41.8%，但在中國總出口額當中，只占 8%。

王志軍指出，加徵關稅將導致企業成本增加、訂單減少，競爭力將隨之下滑，但就當前情勢來看，「影響是可控的」。

大陸銀保監會主席郭樹清說，美國可以對陸貨加徵關稅至「極限水準」，但這對中國經濟的影響「非常有限」；在此同時，美國對中國的出口也會萎縮，導致其經濟受到同等力度打擊。

前中國商務部副部長、中國貿促會會長高燕強調，美中貿易緊張情勢升溫，但沿海省分的出口導向企業，依舊冷靜以對，並轉而向美國以外的市場，出售商品。

中國商務部發言人高峰上週呼籲，若美國想重啟貿易談判，就應拿出誠意，糾正錯誤做法，「但中方在重大、原則性問題上，決不讓步。」