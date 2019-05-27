稅改上路後 超過千戶以上大戶減稅額超過100萬

去年稅制優化方案上路，民眾 5 月報稅時大多可感受到減稅的好處，國民黨立委曾銘宗指出，去年稅改，超過 1000 戶減稅超過 100 萬元，希望能替 80 萬申請學貸的年輕人爭取學貸扣除額。

財委會今 (27) 日審查《海關進口稅則》與《所得稅法》修正草案，立委曾銘宗質詢時說，去年稅改每戶平均減稅 1.1 萬元，但有 10 戶的大戶減稅金額高達 1 到 3 億元，另有 13 人減了 5000 萬到 1 億元，另有 1087 戶減稅超過 100 萬元，認為稅改大幅協助有錢人減稅，但卻不願支持學貸扣除額與長照扣除額加碼。

對在野黨抨擊稅改獨厚富人，民進黨立委郭正亮、余宛如則幫忙緩頰，表示錢賺得多的人，稅繳的也多、自然也減稅比較多，而很多富人都是公司老闆，也會因為營所稅、兩稅合一取消被加稅，同時強調減稅有刺激經濟的效果。

財政部長蘇建榮答詢時解釋，所得稅制優化方案調高薪資扣除額與標準扣除額，就已將學貸考慮在內，月薪 3 萬、年薪 40 萬以下都不用繳稅，換言之，薪資較低者不會因此被課稅。

對於稅改獨厚富人，蘇建榮則強調，稅收有三分之一來自高所得者貢獻，因此從比例上來說，高所得減稅並沒有減的比較多；他強調，未來將持續檢討稅制與相關扣除額，未來也會密切關注，數位經濟對稅收的影響。