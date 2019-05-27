〈欣陸投控展望〉欣陸旗下大陸工程 手中待建工程達670億元創新高

欣陸投控 (3703-TW) 旗下大陸工程 2018 年拿下桃園捷運綠線 GC01 標案，全年合計取得合約金額逾 230 億元，截至 2019 年第 1 季，在手待建工程達 670 億元，創下歷史新高；新任執行長 Mr. Simon Buttery 今 (27) 日指出，目前台灣的工程焦點在基礎建設，以及電力新能源的轉換設施工程等。

Mr. Simon Buttery 在今年 1 月正式加入大陸工程，接替退休的大陸工程總經理洪義乾職務。

欣陸投控去年營收為 251.54 億元，毛利率為 14.8 %，優於 2017 的 8.3%；稅後純益 19.42 億元，每股純益 2.36 元，擬配發現金股利每股 0.9 元。而大陸工程去年單季也都維持在 41 億元以上的水準，且獲得桃園捷運綠線 GC01 標案，2018 全年合計獲取合約總金額達 230 億元以上；而截至 2019 年第 1 季為止，待建金額約為 670 億元，相較去年同期增加了 140 億元。

大陸工程目前手上有 11 個軌道交通運輸專案在進行，未來將持續爭取軌道專案，高級住宅及飯店大樓建築工程，並審慎參與能源領域的標案。Mr. Simon Buttery 指出，目前台灣一如其他亞洲地區國家一樣，面臨新能源的轉換設施建置，如改燃天然氣發電就是一個重要趨勢，這也是未來大陸工程未來爭取的重點業務。

海外發展方面，大陸工程於 2019 年第一季獲得啟德車站廣場第一階段項目工程，合約金額為 2.836 億港幣，為舊啟德機場重建之重大計劃的一部分；這也是大陸工程在此一大型計劃中所獲得的第二個標案。香港事業處將藉香港的丙組公共工程合約許可認證，尋求道路及排水設施相關專案的商機。中長期方面則已著手評估進入隧道及建築工程領域的可行性。至於印度地區，首要目標則是於 2019 年度完成齋浦爾地鐵 (Jaipur Metro) 專案，並循序完成幾項主要合約的結案。

而欣陸投控環工事業部門的欣達環工，目前專注於污水處理及再生水處理等水務相關的業務。淡水污水下水道系統 BOT 計畫持續穩定營運中；中壢及埔頂計畫區污水下水道系統 BOT 案正進行管網工程；高雄鳳山溪再生水廠 BTO 案已於 2018 年 8 月如期完成第一期再生水廠之興建。此外，欣達環工於 2018 年 8 月取得臨海污水處理廠暨放流水回收再利用 BTO 計畫，預計 2021 年可完工營運。在新事業領域，欣達環工未來將考慮利用其在厭氧消化處理的能力進軍生質能市場，也在評估與技術合作夥伴共同開發焚化廠相關事業。