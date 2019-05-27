〈欣陸投控展望〉大陸建設估今年推案200億元 也將瞄準高雄推案

欣陸投控 (3703-TW) 旗下大陸建設 2019 年推案銷售金額約 250 億元，因部分推案是合建案，大陸建設可分回銷售約 200 億元，今年主要銷售目標為台北市信義區「55Timeless 琢白」、中山區「琢豐」及台中市七期重劃區的「宝格」、「丽格」等建案，大陸建設也將前進高雄，與日本大和房屋合資，推住商大樓案。

大陸建設 2018 年台灣市場銷售金額 53 億元，董事長張良吉指出，目前房市去化動能增強中，大陸建設也將前進高雄，將與日本大和房屋合資，在高雄推出住商大樓案，這是大陸建設在高雄市場的第一個建建案，絕對不是最後一個建案。

張良吉也指出，新莊「謙量」建案屬於 70-80 坪的大坪數住宅，去年一整年只賣出 4 戶，但今年至今不到半年已經賣出 7 戶，今年可望一舉完銷。

大陸建設在台北市信義區「55Timeless 琢白」今年初落成，挾著白色外觀建築及現代極簡風格，在信義計劃區中獨樹一格，目前銷售已接近 5 成；南京松江路口的「琢豐」案，因產品稀有性，推案以來即受市場及客戶熱烈關注，目前銷售超過 7 成。

大陸建設「55Timeless 琢白」案 (中) 銷售已逾 5 成。(鉅亨網記者張欽發攝)

土地庫存方面，大陸建設在 2017 年，已接連取得台中市惠國段 101 地號、大坑風景區開發案及新北市新店區斯馨段 121 地號等土地；2018 年至今更陸續取得台北市中山區中山段都更案、天母德行東路都更案，同時擴大原大坑風景區開發案範圍，並投標取得新北市新店區斯馨段 129 地號土地，以提高整體開發效益，預期 2020 年將陸續開始進入銷售流程，未來可望為大陸建設挹注可觀營收。

海外地區建案投資部分，大陸建設除 2014 年投資的馬來西亞吉隆坡的酒店式公寓開發案外，目前也成立美國子公司 CDC (US) Corp.，投資美國舊金山 950-974 Market Street 建案，並將持續評估其他海外地區不動產開發契機。