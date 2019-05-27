〈欣陸投控展望〉大陸工程調節台灣高鐵持股 殷琪：屬財務投資適當時機就會處分

欣陸投控 (3703-TW) 旗下大陸工程加速處分手中持有的台灣高鐵 (2633-TW) 股票，5 月以來已公告處分達 1.7 萬張，欣陸投控董事長殷琪今 (27) 日出席茶敘時指出，台灣高鐵股票處分案是董事會的決議，目前大陸工程對台灣高鐵屬財務投資，在適當時機就會進行處分。

欣陸投控旗下的大陸工程，與富邦、東元電機、長榮、太平洋電線電纜等為台灣高鐵五大創始股東，殷琪本人也曾任高鐵多年董事長，殷琪表示，對台灣高鐵當然有一定感情，但股票就是股票，該賣就是賣，沒有情緒影響，尊重專業經理人的判斷。

對於欣陸投控，殷琪指出，十分重視各經營團隊的接班，投入很多心力來尋找專業及領導人才，去年董事會決定欣陸投控及大陸工程兩位新的執行長人人十分欣慰，他並強調，欣陸投控新執行長張方欣在 2017 年 9 月 1 日加入，擔任欣陸投控財務長暨發言人，擁有美國康乃爾大學企業管理碩士學位，及美國特許財務分析師 (CFA) 資格，對投資及財務管理等領域有超過 20 年的豐富實務經驗，相信她可勝任這個工作，並帶領欣陸更有競爭力和更寬闊的發展空間。

大陸工程執行長執行長 Mr. Simon Buttery。(鉅亨網記者張欽發攝)

而另一位大陸工程公司新任英籍執行長 Mr. Simon Buttery ，在今年 1 月上任，擁有 35 年專業經歷，Mr. Simon Buttery 的營建專業長才及跨國管理經驗，獲得董事會肯定，他加入有助公司整體策略發展，並可提升大陸工程營運績效與獲利；大陸工程公司新任英籍執行長 Mr. Simon Buttery 則說，今年 1 月和家人一起移居台灣，工程公司要聚焦於職場健康與安全、公司策略發展、現金流管理及人才培育等幾項重點領域。

欣陸執行長張方欣說，欣陸是一個投資控股公司，工作目標在做投資組合的管理，提高股東報酬率並提昇公司治理，提高報酬率方面，要重視資源配置和風險管理，希望每一個專案都可以有很好的報酬。