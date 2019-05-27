長榮航軟服務受肯定 機上過夜包獲國際五大獎

長榮航 (2618-TW) 與世界各大知名品牌合作推出的機上過夜包，日前於有服務用品奧斯卡之稱的─國際旅遊餐飲和機上服務用品博覽會 WTCE，一舉榮獲五大獎項。

此次長榮航空獲得的獎項為，英國運輸業雜誌 OnboardHospitality 頒發「最佳商務艙過夜包 (Georg Jensen)」、「最佳商務艙過夜包 (Salvatore Ferragamo)」、「最佳豪華經濟艙過夜包 (Sport b.)」；加拿大專業航空雜誌 PAX International 頒發「最佳亞洲經濟艙過夜包 (Sport b.)」；全球知名雜誌 TravelPlus 頒發「最佳豪華經濟艙過夜包 (FURLA)」。

此外，長榮航與澳洲創意機構 Buzz 合作，以 100% 塑料瓶回收製成的 ecoTHREAD™環保毛毯，獲得 Onboard Hospitality 頒發的「最佳經濟艙紡織品」。

Onboard Hospitality 是英國運輸業雜誌，每年均邀請產業界讀者、專業評審，共同評選各航空公司的機上服務並給予獎牌肯定。

而 PAX International 專業航空雜誌每年舉辦 PAX InternationalReadership Awards 選出機艙內各項設施及用品的優勝者。

TravelPlus 雜誌則每年舉辦 TravelPlus Airline Amenity BagAwards，專精於推廣並評鑑航空公司的過夜包，並廣邀旅客票選年度各類最佳過夜包獎得主。