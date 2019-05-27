資金加速出逃 南韓股匯雙殺警報未解除

韓元兌美元今年以來已下跌近 6%，成為亞洲表現最差的貨幣，在南韓投資人追捧海外資產的風潮下，韓元正受到進一步下跌的威脅。

南韓證券存保公司 (KSD) 的數據顯示，南韓投資人上季度外國股票和債券的交易淨額達 379 億美元，比前一季增加了 51％。

南韓資金外逃，Kospi 指數 (紅線) 下跌，韓元兌美元 (黑線) 創下兩年來新低。(來源：Bloomberg)

在南韓投資人資金外流下，加上經濟成長放緩、出口受到美中貿易戰的打擊、半導體市場惡化，南韓重量級公司三星電子公司遭受重創，近三個月來股價下跌 7.5%，韓元今年以來貶值近 6％。

掌管資金 68 億美元的 Midas 國際資產管理執行長 Heo Pil-Seok 表示，南韓境內資產的基本面正在弱化，尤其是第一季經濟成長下滑以來，貿易戰的延續加深了投資人對南韓市場的擔憂，該公司正透過對沖基金增加對外國資產的配置。

而南韓股市長期下跌也推動了海外投資需求激增，Kospi 股票指數在過去 12 個月內下跌了近 17％，上周五下跌並曾一度抹去了今年的所有漲幅，相比之下，衡量全球股市的指標則在今年以來上漲 10％。

南韓國家退休基金 (National Pension Service，NPS）管理約 5600 億美元的資金，衛福部去年曾表示，目標 2023 年年底將外國股投資比重拉高到 30%，相較於之前所設定的 2022 年提高至 25% 大為增加。

南韓經濟陷入困境，同時也是資金轉向海外資產的主要原因之一，由於投資下降和技術需求疲軟對經濟造成影響，上季 GDP 總值下滑 0.3% ，為 10 年來最差；出口連續五個月下降，而經常帳盈餘則在今年第一季跌到七年來的新低點。

上週韓元兌美元一度跌到 1196.50 美元，為 2017 年 1 月以來的新低，財政部官員表示，當局將舉行會議，討論扭曲市場的交易，周一韓元一度上漲上漲 0.4％，來到 1183.25。

由於南韓股市今年以來的表現落後於新興市場同業，Midas International Asset 表示，近期外資買盤並不強，南韓投資人需要將部分獲利的資產轉換為以其它貨幣計價的資產。