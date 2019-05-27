〈國銀攻外幣ATM〉超商、家樂福也可領外幣 三家銀行打通路戰

看準民眾出國旅遊需求旺盛及對 ATM 自動化服務接受度高，國銀外幣 ATM 紛紛搶進超商或者大型量販店，讓民眾更方便提領外幣現鈔，包括中信金 (2891-TW) 旗下中國信託銀行進駐小 7、台新金 (2887-TW) 旗下台新銀行搶進全家便利商店、玉山金 (2884-TW) 旗下玉山銀行則攜手家樂福，國銀外幣 ATM 大戰打得火熱。

中國信託銀行已建置逾 330 台外幣 ATM，為業界設置最多外幣 ATM 的銀行，中信銀統計，客戶於 ATM 提領外幣以美元及日圓為主，其中又以日圓需求成長最高，今年 4 月提領次數較去年 4 月成長 360%。

有感於客戶使用需求旺盛，目前中信銀已於全台 152 家分行設置外幣 ATM，24 小時提供美元、日圓現鈔，另有 12 家分行的外幣 ATM 提供人民幣現鈔。

中信銀近期更進一步鎖定全台交通要道旁的小 7(7-ELEVEN) 門市，設立外幣 ATM 提供日圓現鈔，如鄰近板橋車站的板權門市、南港車站內的港泰門市、近桃園車站的成皇門市、近台中車站的聯鑫門市以及靠近高雄車站的大阪門市。

同時，中信銀也考量科技園區商務人士需求，進駐新竹科學工業園區內的新唐門市、南部科學工業園區內的群創三門市，還有旅遊熱點，如位在臺北公館商圈的博源門市、高雄三多商圈的高昇門市以及坐落在台北 101 第 35 樓的一零一門市共計 10 處。

台新銀行外幣 ATM 則進駐全家便利商店，除全台各分行都設有外幣 ATM 外，也將外幣 ATM 逐步導入全家便利商店，目前全家便利商店北市松盛店、新廣州店，新北市淡水新旭店、板橋永安店、蘆洲福安店，桃園市中壢源興店等 6 據點已設有外幣 ATM，提供美金／日圓／人民幣三種外幣；鈔券面額為美金 50 元、人民幣 100 元 (人民幣單次最高提領限額為人民幣 2 萬元)、日圓 5000 元。

為也讓民眾在採購旅行用品時，也能順便提領外幣，玉山銀近期也將外幣 ATM 進駐家樂福，在桂林店、文心店、成功店、愛河店及經國店等北中南 5 家大型量販分店同時提供美金、日圓及人民幣 3 種現鈔提領服務，成為全台首家將外幣 ATM 進駐量販店的民營銀行。