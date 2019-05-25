美股盤後─川普談話轉利多 道瓊收高95點 週線則連五週下跌

由於擔憂中美貿易戰傷害經濟成長，美國股市本週再度下跌。道瓊工業平均指數本週下跌 0.7%，為連續第五週週線下跌，創 2011 年以來，最長下跌期間。S&P 500 與 Nasdaq 則連續第三週週線下跌。

但美國股市週五小幅反彈，川普總統週四下午說貿易戰可能很快結束，為股市帶來利多，

道瓊工業平均指數收高 95.22 點或 0.37% 至 25585.69。

Nasdaq 指數收高 8.72 點或 0.11% 至 7637.01。

S&P 500 指數收高 3.82 點或 0.14% 至 2826.06。

費城半導體指數收低 10.87 點或 0.82% 至 1311.97。

分析師說，預期協商官員仍將達成貿易協定，但顯然需時較久，且難度也高於幾週前預期。

美國今日公布 4 月耐久財訂單下降 2.1%。中美貿易戰削弱了美國經濟。IHS Markit 公司週四亦公布，美國製造業活動下降至九年低點。

原油價格本週下跌 6.6%。投資人的擔憂蔓延到了其他市場。分析師說，投資人希望的是確定性，但市場却充滿不確定性。

本週，能源股與科技股表現最差。能源股下跌了 3.4%，科技股 --S&P 500 中權值最大類股 -- 跌幅為 2.8%。

晶片股本週帶動了科技股走低，美國打壓中國電信大廠華為，使得晶片股受到壓力。上週，美國禁止國內企業與華為的業務往來，但隨後又給予 90 天寬限期。

蘋果股價亦壓低了科技股。分析師擔憂該公司在中國大陸投資過多。本週，蘋果股價下跌 5.3%。

分析師說，對中美貿易戰及其對科技業衝擊的擔憂增加，使得投資人與企業飽受壓力。