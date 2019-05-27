中保林建涵接任台灣智慧城市產業聯盟第六任會長

中保 (9917-TW) 副董事長林建涵，獲台灣智慧城市產業聯盟 (TSSA) 推選為第六任會長，任期 1 年；在林建涵之前的一任會長，是中華電 (2412-TW) 董事長鄭優。

林建涵指出，台灣發展智慧城市已有領先技術及經驗，將於任期內結合各界力量，運用智慧城市展 (SCSE) 的平台擴散台灣經驗，促成國際城市之間的合作。

根據聯合國統計，2025 年全球智慧城市商機預估上看 2.57 兆美元，因此各國都摩拳擦掌，台灣當然也沒有缺席，台灣智慧城市產業聯盟於 2014 年初正式成立，目的在告訴各界要順應趨勢掌握商機，同時將物聯網應用落實在智慧城市，因而聚集許多廠商成立聯盟。

台灣智慧城市產業聯盟的歷任會長分別是研華 (2395-TW) 董事長劉克振、大同 (2371-TW) 董事長林郭文艷、華碩 (2357-TW) 集團副董事長曾鏘聲、神通董事長蘇亮及中華電信董事長鄭優，中保副董事長林建涵則獲推選出任第六任會長。

中保在先前於台北舉辦的智慧城市展中，展現進攻智慧城市建設的強烈企圖心。中保主要以智慧城市 (智慧交通)、智慧校園、智慧照護、智慧社區到智慧家庭，以物聯網實際應用，連結 AI 人工智慧的應用趨勢。