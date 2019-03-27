中保去年每股盈餘4.64元 攻智慧城市打造物聯網應用

2019 智慧城市展昨天登場，中保 (9917) 副董事長林建涵指出，以物聯網為核心的「中保無限＋」系統整合服務的客戶數，在增加更多 AI 智慧化商品與功能後，目前「中保無限＋」的客戶數已超過 6 萬。此外，城市導入智慧停車，讓開單人力成本大幅降低 50%。中興保 2018 年合併營收 133.94 億元，年成長 2.6%，毛利率達 36.64%，稅前淨利為 25.45 億元，年減 30%，稅後淨利為 20.47 億元，每股盈餘 4.64 元。去年獲利下滑主要為 2017 年大量認列關係企業處分土地利益，及處分中國大陸轉投資事業獲利。董事會通過配發 4 元現金股利。



中保今年擴大參展規模，攤位數大幅成長 50%，展現進攻智慧城市的強烈企圖心。中保總計規劃五大展區，從智慧城市 (智慧交通)、智慧校園、智慧照護、智慧社區到智慧家庭，呈現物聯網實際應用，連結 AI 人工智慧的應用趨勢。



林建涵指出，中保擁有豐富的停車場管理經驗，透過科技，更能有效降低人力成本。其中智慧停車柱結合車牌辨識技術，連結雲端快速計算停車費用，離場前停車柱可直接列印帳單，更能透過 APP 綁定行動支付，車子離場即可自動繳費，方便消費者之外，也同時為政府省下停車收繳手續費成本。



林建涵表示，藉由人工智慧，中保服務更升級，也讓客戶更安全、更安心。其中，用臉當通行證的「刷臉時代」已經來臨，不論是智慧社區或是智慧校園，都可藉由臉部辨識技術，建立起堅若磐石的門禁系統。人臉辨識和門禁系統整合後，可透過建置黑名單，當可疑人士接近校園，甚至進入校區，校方第一時間就能收到通報，及時反應，杜絕可能的治安疑慮，校園安全更有保障。



中保指出，人臉辨識技術能為賣場、商辦、大型集會場過濾治安疑慮人口，防患未然有效管理，更能透過臉型特徵判讀，還能分析消費客層、預測市場趨勢，建立大數據分析資料庫，提供商業機構有效的顧客管理數據。



中保智慧照護展區展示的行動超音波，是這次展出的一大亮點，外賓訪問團更是高詢問度。中保解釋，行動超音波掃描器官後，影像和相關數據能即時傳送到醫療機構，方便即刻診斷，為病患搶更多黃金時段。



中保指出，智慧城市中，智慧路燈集照明、防災、網路通訊、監控、氣候數據等功能於一身，絕對是 5G 世代中，都市發展最有效的管理方案。