買0050不用上萬元「國民ETF」連結基金 小額就可投資

鉅亨網記者陳蕙綾 台北 2019年5月27號11點6分

繼國民 ETF－「元大台灣 50 (0050-TW)」與「元大高股息 (0056-TW）」後，元大投信推出被譽為「國民 ETF 連結基金」的「元大台股 ETF 連結傘型基金」，只要新台幣 3000 元，即可小額投資，且與超過 20 家銷售機構合作，不論是一般理財投資，或是做為長期退休理財規劃都適合。

退休理財一直以來都是全民高度關注議題，ETF 投資一籃子股票，可分散風險，因此許多投資人將其納入退休理財配置的一環，但在股票市場 ETF 以張為單位，一張 ETF 原則上都要上萬元，進入門檻相對較高，但透過元大投信「ETF 連結基金」即可小額申購，單筆門檻降低至 10,000 元，若採定期定額，每月最低投入金額為 3000 元，即便是小資族，也可輕鬆參與。

「ETF 連結基金」是指基金淨資產 90% 以上投資於一檔 ETF 作為主要投資標的，是便利投資人取得 ETF 的解決方案。而「ETF 連結基金」優勢在哪？元大投信研究團隊指出，「元大台股 ETF 連結傘型基金」主要有三大優勢：一，交易方便免選股，投資有效率、二，交易管道多元化，小額投資更方便、三，同時提供不配息及配息之受益權單位級別，提供投資人多元選擇。

ETF 規劃配息機制，受到許多投資人青睞，對於習慣將配息再投入的投資人而言，選擇「ETF 連結基金」的不配息級別，可免去每次領息後，手動再投入的麻煩，並省下再次交易的手續費，輕鬆享有複利效果，適合有稅務規劃與高資產類型的投資人。

「元大台股 ETF 連結傘型基金」三檔子基金為：「元大台灣卓越 50ETF 連結基金」、「元大台灣高股息 ETF 連結基金」、「元大富櫃 50ETF 連結基金」，連結的主基金分別為元大台灣 50（0050）、元大高股息 (0056)，以及元大富櫃 50(006201)。

三檔子基金投資標的屬性各不同，且「ETF 連結基金」有其專屬特性，與傳統基金及 ETF 不同，建議可考量與參考自身的風險屬性後，利用不同的子基金特色，依照比重做配置，建構專屬於自己的投資組合與退休理財規劃。

元大投信表示，連結式基金未來將有愈來愈多不同類型，例如隨著國外債券、股票、商品等不同資產類別的連結式基金陸續納入後，投資人的投資組合也將有更多元的配置元件，有助不同投資屬性的投資人，在不同年齡層、不同投資需求、亦或不同的投資環境下，都能隨時調整。

另外，元大投信指出，投資人可透過元大投信「ETF-AI 智能投資平台」，了解更多的投資相關資訊與建議，元大 ETF-AI 智能投資平台為亞洲首家多元 ETF 投資策略平台、資產跨及股票、債券、商品、外匯四大類，投資方向包含「多空方向」，更能客觀剖析市場，並符合每位投資人的風險屬性、交易偏好與投資需求。

