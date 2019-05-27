【中信投信】莫迪連任成功 印股成吸金王 台灣、南韓連三周遭流出

美中貿易戰持續擴大，使得以科技股為主的南韓與台灣股市，持續遭到外資賣出。根據彭博統計至上周五 (5/24)，台股連三周遭到外資賣出，上周流出金額為 14.4 億美元；同樣連三周遭外資賣出的還有南韓，上周淨流出 3.9 億美元。而上周甫公佈總理大選結果的印度，在不確定性消弭後，上周吸金 5.6 億美元，成為新興亞股吸金王，也是少數獲得資金流入的亞洲股市。展望台股後市，中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，儘管美國對華為的禁令展延 90 天，但已有多家企業表態支持美國政策，外資亦下調半導體展望。在中美雙方拉鋸下，市場不確定性仍在，全球股市波動持續，建議投資人持續觀望，或採取定期定額方式介入，相對保守因應。

今日國發會將公佈 4 月景氣燈號，市場多數預期維持黃藍燈，原因在於尚未看到「全面性好轉」跡象，對於未來景氣仍是保守審慎看待。好消息是，政府護盤心意明確，上周五勞退釋出銀彈，並要求相關業者於本周五前佈局完畢，權值股與高現金殖利率類股可望受惠。

周俊宏表示，儘管美國總統川普表示，有可能將華為納入某種形式的貿易協議中，但不確定仍在，投資人應保守以對。接下來還有兩個時間點值得多留意，一為下個月 1 日，中美雙方提高關稅的措施正式啟動；另外就是六月底在大阪的 G20 會議，都是觀察指標。

針對亞洲其他股市，中國信託亞太多元入息平衡基金經理人陳彥羽表示，印度總理大選結果已於上周揭曉，莫迪確定繼續連任，在不確定因素消除後，股市也出現補漲行情，亦獲得資金流入。展望後市，由於莫迪將持續推動結構性改革，儘管帶來諸多不便，但外界持續看好印度的經濟成長動能。此外，目前印度央行仍維持寬鬆基調，6 月有望再降息一碼，亦對經濟成長提供刺激。

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