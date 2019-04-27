川安會華府 川普自信可以快速達成雙邊貿易協議

日本首相安倍晉三本週出訪歐洲及美加等國，週五 (26 日) 「川安會」於華府登場，美日領袖討論雙邊貿易協議，儘管對關稅存在分歧意見，美國總統川普表示，美國和日本之間的雙邊貿易協議可以迅速達成。

美日領袖相會華府週五 (26 日) 登場，雙方討論了北韓問題、經貿與其他議題。

川普週五表示：「雙方重點討論了農業議題，因為安倍知道多年來日本對美國農業徵收非常多的關稅，而我們 (美農) 希望擺脫這些關稅。」

川普向安倍表示，農業徵稅是不公平的，因為美國不對日本課徵進口汽車徵稅。同時，川普讚賞日企在美國投資。

安倍則對此表示異議，稱美國已對日本汽車徵收 2.5% 的關稅。

美日領袖仍對關稅存在分歧。(圖：AFP)

美國正在推動減少與日本削減 600 億美元的美日貿易逆差。早前美國對日本進口鋼鐵鋁課徵關稅，並以更加苛刻的汽車關稅的威脅日本開放市場。

日本則是力求避免面臨更嚴苛的美國汽車關稅，希望美國繼續向北韓施加壓力。

儘管會談時雙方仍對關稅存在分歧意見，川普週五自信表示：「美國和日本之間的貿易談判正在順利進行，最終，我們有機會與日本達成一項良好而長期的雙邊貿易協議。」

川普稱可能會在 5 月下旬訪問日本時達成這項美日貿易協議。

日本首相安倍晉與美國總統川普私人關係良好，週五 (26 日) 安倍前往白宮與川普會談之後，將偕夫人參與川普私人晚宴，慶祝美國第一夫人梅拉尼婭 49 歲生日，週六 (27 日) 川普與安倍還將舉行一場高爾夫比賽。

亞洲和日本戰略與國際研究中心高級副總裁 Michael J. Green 說，安倍與川普面對面交流時間比任何其他世界領導人都多。

在川普贏得 2016 年總統大選之後，安倍是川普當選之後第一個會面的外國領袖，由於對高爾夫愛好相同，兩人多次相約打球。