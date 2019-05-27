豐田計畫在緬甸設廠、瞄準當地新車市場需求

根據多家日媒報導，日本豐田汽車 (7203-JP) 計畫在緬甸投資數十億日圓，在當地興建汽車生產工廠。新工廠將設在緬甸最大都市，仰光郊區的迪拉瓦經濟特區，最快在 2019 年就會開始動工。由於當地的供應鏈尚未成熟，將採用進口 KD 件在現地組裝的方式進行。

(圖片：Investing.com)

近年來緬甸的新車市場暢旺，未來豐田將在當地生產皮卡 (Pickup Truck)，預估年產量將達到數千輛。這也是豐田汽車繼泰國、印尼等國家之後，在東南亞第六個國家設立生產據點。

目前緬甸的汽車市場，中古車比例超過大半。由於當地政府在過去幾年開始，採取了原則禁止右駕車進口等措施，並推動汽車現地生產的優惠政策。在日本汽車製造商當中，已有鈴木 (7269-JP) 與日產 (7201-JP) 在緬甸設廠；其他如韓國現代、美國福特，也都早豐田一步在當地展開了汽車的生產。

根據中華民國經濟部在 105 年公布的「緬甸投資環境簡介」，緬甸全國的車輛有超過 8 成都是二手車，在進口車當中也絕大多數是二手車。進口零組件約有 8 成為舊件，經過打磨及清理之後，再用於汽車的組裝，只有易損件為新件。

緬甸合法註冊的汽車約有 65 萬輛，而在仰光地區就占了約 8 成。緬甸政府在 2015 年第 10 度修訂進口汽車的立法規定，其中有一條例，要求自 2016 年起進口貨車、大客車，以及出廠 3 年內的小客車，都必須遵守符合當地左駕道路系統的需求。也因此，以往自日本進口大量中古二手車的模式已不再可行。

根據當地的汽車協會表示，2018 年緬甸的新車銷售數據約為 1 萬 7500 輛，以年增率來看達到 2.1 倍。而這個人口數量約 5300 萬人的國家，年經濟成長率持續維持在 6 ~ 7%，其新車銷售市場也可望持續擴大。