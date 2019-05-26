全球最大汽車製造聯盟可能誕生？傳飛雅特克萊斯勒正與雷諾洽談合作

外電報導，飛雅特克萊斯勒 (Fiat Chrysler) 傳正就與法國雷諾汽車 (Renault) 尋求聯盟，以應對全球汽車業面臨到的嚴重銷售放緩壓力，而若飛雅特克萊斯勒未來加入至雷諾、日產、三菱的三方汽車聯盟，那麼全球最大的汽車製造業聯盟即可能隨之誕生。

美國財經媒體《CNBC》引述數名知情人士表示，飛雅特克萊斯勒正與雷諾汽車尋求進一步的更緊密合作，有可能未來飛雅特克萊斯勒將加入「雷諾、日產、三菱的三方聯盟」，但估計這一過程仍將非常艱辛，因為雷諾同意以外，飛雅特克萊斯勒還需要獲得日產汽車的同意，而日產是該聯盟中最佔據主導地位的聯盟夥伴。

(圖片：AFP)

一名知情人士指出，飛雅特克萊斯勒與雷諾的洽談仍在進行，但可能隨時破裂，而目前仍無法得知日產汽車是否已開始與飛雅特克萊斯勒接洽；而另一名知情人士則表示，日產迄今尚未參與討論。

談判的重點是飛雅特克萊斯勒與雷諾之間廣泛合作的可能性。雷諾是日產聯盟中占主導地位的合作夥伴，在 8 個月前該聯盟的領導人卡洛斯 - 戈恩被逮捕後，雷諾正尋求確保雙方合作的未來。

截至發稿，雷諾、飛雅特克萊斯勒並未就此消息置評，日產方面亦未回覆置評請求。

市場分析，若未來飛雅特克萊斯勒正式加入「雷諾、日產、三菱的三方聯盟」，那麼該聯盟將成為全球最大汽車製造商聯盟，估計年銷量上看 1560 萬部車，遠遠超過汽車市場銷量王者大眾汽車 (Volkswagen)，大眾汽車在 2018 年全球共銷出 1080 萬部車。