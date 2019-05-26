〈鉅亨看世界〉訂閱式風火輪！

日本山葉 (7272-JP) 在今年 5 月 20 日時，推出了一項訂閱型的摩托車月租服務。使用者只需支付少少的月租費，就能一圓騎士美夢。在毎個月所支付的費用當中，包含了任意險、各種稅金、平常保養等，金額花費約為購買時的 5%。最低的租用期間為 30 天，在第二個月後可以隨時歸還。而且用戶喜歡的話，還可選擇直接購買。

目前這項服務只在埼玉縣的 7 家合作車行提供，用戶可在車行裡選擇各廠牌的中古車來騎乘。

之所以會選擇在埼玉縣展開這項服務，是因為當地的環境易於停車，有別於東京等大都會，在使用上的心理障礙較低。而可租用的摩托車品牌，會包含山葉之外的車廠，也是因為推出這項服務的山葉，希望能夠活絡日本的摩托車市場，才會將可選擇的車種擴展到各個品牌。

日本業者推出訂閱式機車租借服務 (示意圖) (圖片：AFP)

根據調查，日本有約 1/4 的機車駕照持有人，在拿到駕照後就不再騎車。而山葉所瞄準的，就是這些潛在客層。

由於比起砸下大錢購買新車，又不知道自己會騎多久，也不曉得車子適不適合自己，這項服務也確實相當吸引人。不僅可以吸引部分心中充滿疑慮的消費者上門嘗試，對於合作車行來說，也可望紓緩在中古車方面的庫存。而這也樣的作法，也和山葉希望活絡日本國內摩托車市場的理念一致。

業者表示，在他們所作的假設當中，將可能的客群分為三大類。一種是剛取得機車駕照，但是還在猶豫該不該買車，總之先騎個一、兩個月再說的潛在客群。第二種是已經決定買車，但是在購買之前，想先好好的騎乘看看，直到說服自己之後再說的客群。而另外一種則是，已經擁有自己的摩托車，但是想要在短期間內試試其他車款的騎士們。

另外，若是騎士想要盡可能騎到新車款的話，則可利用山葉於日前所提供的「山葉機車出租」(Yamaha Bike Rental) 服務。