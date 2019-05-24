〈群益期貨〉中美貿易談判雙方不停地在壓力鍋內放東西，並加上定時器

中美雙方不停的在壓力鍋內放東西，並安裝定時器，制裁華為，定時器設定 90 天，昨天美國財政部部長穆欽表示美國正在研究針對中國進口 3000 億美元商品加徵關稅，定時器設定在 30~45 天後 (正在評估對消費者的影響)，還有擴大對其他向面的制裁或聯合其他國家共同制裁中國，已有多國宣佈不賣華為手機，有些提前引爆，而中國除了稍早傳出可能打稀土戰之外，中國美國商會近半數成員聲稱已遭大陸官方報復，74.9% 表示雙方互徵關稅已經對業務造成影響，並已傷害大陸美企的競爭力。

中國之前也宣佈對美國進口商品 600 億美元加徵關稅，自６月１日起實施，壓力鍋裡已經放了一堆炸藥及定時器，一方面如果擦槍走火即可能提前被引爆，但另一方面也是因為有定時器，所以可以掌握可能引爆的時間。

目前美國採取有時間性的極限施壓，邊打邊談，中國強硬表態不屈服於壓力之下，不過從市場現象來看，5 月 10 日美國加徵關稅生效日之後，A50 是上漲的，起漲點在 12295，但另大家跌破眼鏡的是美股是從那邊開始下跌的，小 S&P 起跌點是 2893，喊打的或打人的反而是打了之後受傷較重，但也可能是被打的在之前就先跌了。

但至少從壓力鍋的概念來看，陸股 5 月 10 日的起漲點及美股的起跌點不失為觀察壓力何時被引爆的參考值，如果雙方的目的還是傾向達成協議，則這種壓力可能持續到下個月月底 G20 川習會之前才會有解，在此之前第十二輪貿易談判何時展開以及會不會開是另一個重點。

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