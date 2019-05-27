〈群益期貨〉黃金一度趕走比特幣小三，但老娘也不是永遠都是病貓

我們嘗試用一種不同視角看黃金，看能不能從黃金商品找到機會，以下這種方法也可以套用在不同的商品上，去年 12 月 26 日全世界最強大的投顧老師喊現在是美股絕佳的買入時機，暗示美股太便宜了，全球股市真的從谷底翻身，在此之前股市受到貿易戰、殖利率倒掛、中國還面臨地方及民企債務違約問題等，黃金因避險買盤而上漲。



而在 12 月 26 日之後，神奇的是股市大漲了，黃金非旦沒跌反而繼續漲，人行兩年沒買黃金了，也開始增加黃金儲備，而去年底股市跌黃金漲，股市漲黃金還繼續漲的轉折點離目前市價並不遠，現在金融市場局勢動盪，波動率上揚，代表投資人願意支付的保險費上升了，避險情緒昇高了，再加上中東還有去美元化的議題，你相信黃金有機會守住這個分隔點嗎？或者是說，你相信它是有意義的嗎？若是如此，你應該知道該怎麼做。

這是一種直觀的方法論，每個現象背後，必然有它的故事性，而這些故事附予價格具有更特別的意義，再來看看，到底背後有什麼故事，黃金能不能趕走小三重回正宮。

在去年 5 月至 8 月之間，美國總統川普撕毀伊核協議，8 月進行第一波制裁，在此之前比特幣小三取代了「避險正宮」黃金，而之後因央行增加黃金儲備黃金又重回正宮，11 月再進行第二波制裁，直至最近美國又對伊朗進行第三波制裁，最近比特幣又活繃亂跳，黃金能否重掌正宮之權，老娘沒發揮，可別當病貓。

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