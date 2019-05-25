〈彩虹理財術〉有情終成「家屬」！幫同性配偶投保不再拒保

立法院三讀通過「同婚專法」，台灣成為亞洲第一個承認同性婚姻的國家，2019 年 5 月 24 日以後，每對同性伴侶就能成為「合法配偶」，當然，保險權益也因此有了重大的改變。

錠嵂保經指出，依據中央研究院所發佈資料，國內有高達 6% 的成年人、換算約 130 萬人，不認為自己是絕對的異性戀者，這些族群很有可能是 LGBT，也就所謂的女同性戀（Lesbian）、男同性戀（Gay）、雙性戀（Bisexual）與跨性別。

錠嵂保經表示，過去同志伴侶如果想幫對方買保險，常常會遭到保險公司拒保，主要關鍵就在「保險利益」，如果沒有符合「保險利益」，那麼就有可能違法，而且還有道德風險的疑慮。

錠嵂保經解釋，主要是因為《保險法》規定，要保人對以下這些人有保險利益：一、本人或其家屬；二、提供生活費或教育費的人；三、債務人；四、為本人管理財產或利益的人。

而爭議就在於第一點的「家屬」，錠嵂保經表示，過去有些保險公司的解讀是：同性伴侶不算家屬，因此拒保。然而，同性專法三讀後，同性伴侶就可以正式登記結婚，一旦雙方成為法律上合法的配偶，就代表是對方「家屬」，能夠符合「保險利益」，就能幫另一半投保，而保險公司不得以雙方沒有保險利益拒保。

此外，同性伴侶若要作對方的保險受益人，也不再需要「一堆證明」佐證兩人關係！錠嵂保經表示，一旦正式登記結婚，自然就完全符合「保險利益」的規定，保單「受益人」也能大方寫上「同性配偶」，不像過去，由於另一半並非血親，也不是法定繼承人，有些保險公司會擔心有道德風險，就必須要大量文件，用資料來佐證兩人的關係。

