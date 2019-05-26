〈台北國際電腦展〉大廠結合AI、電競趨勢 各廠新品看這邊

台北國際電腦展 (COMPUTEX) 將在本周二 (5 月 28 日) 登場，筆電大廠將聚焦重點，放在電競相關產品，日前市調機構集邦 (TrendForce) 光電研究表示，今年電競監視器出貨將上看 790 萬台，年增將達 46%，其中華碩 (2357-TW)、宏碁 (2353-TW) 皆有望突破百萬出貨，另外，包含廣達 (2382-TW)、和碩 (4938-TW)、微星 (2377-TW)、技嘉 (2376-TW)、仁寶 (2324-TW) 等廠商，也都在 COMPUTEX 中推出新品。

華碩

華碩是本屆 COMPUTEX 創新設計獎 (COMPUTEX d&i Award) 中，獲獎最多品牌企業，推出的一系列新品中，包含新一代智慧型手機 ASUS ZenFone 6、迷你電腦 ASUS ProArt PA 系列、筆記型電腦 ASUS ZenBook 13、商務機器人 ASUS Zenbo Junior、華碩首款電競手機 ROG Phone 等 6 項新品，也榮獲 COMPUTEX 最佳產品獎 (Best Choice Award)。

廣達

旗下子公司雲達科技，基於未來 5G 資料流量需求，推出新一代電信機房（Next Generation Central Office, NGCO）虛擬化基礎架構解決方案，提供電信客戶一套由傳統架構到雲端虛擬化架構的電信機房 (Central Office) 轉型解決方案。

另一方面，奇景也攜手廣達，推出首款具有人物感測功能 WiseEye 2.0 筆電智能視覺解決方案，藉由全時視覺感測能力以及 AI 人工智能視覺的感測器，將能有效降低筆電能耗並提升用戶體驗。

和碩

和碩將以 IoT 為今年 COMPUTEX 展出主軸，聚焦 Industry 4.0、AI、IoT 等 3 大技術研發方向以及相關應用，將展出全方位商用服務型機器人、結合人工智慧的超輕量無線 AR 眼鏡、具備邊緣運算能力的智慧平台、配備磁吸式鍵盤的雙觸控螢幕筆電、超輕薄強固型筆電，以及超薄型高效能電競筆電等 6 項創新產品。

微星

微星今年將重點放在創作者市場的 P 系列產品，將首度端出 P100 系列桌機及 PRO 22X AIO 電腦及 Prestige PS341WU 相關顯示器，誓言打造完整的創作者市場產品線，另外也將展示最新輝達 (NVIDIA)RTX 系列的電競筆電、電競桌機及相關周邊產品。

技嘉

技嘉日前宣布，將發表業界首創搭載 4K OLED 面板和 Pantone 認證的新款 AERO 15 OLED 筆電，同樣主打創作者市場，將擁有更真實的色彩、鮮豔 4K OLED、友善 UI 設計、強大應用效能等 4 大優勢。

仁寶

仁寶則將聚焦 AI 人工智慧、IoT 物聯網、5G 行動通訊、電競及新創等議題，推出以「精緻智慧生活」為主軸的一系列商品，包含以智能首飾為基底的 AI 耳戴系列商品、LUCIA 智慧音箱，電競筆電、伺服器、智慧物流及工業物聯網的產品上也在 5G 帶動下所提升。

仁寶長期投入智慧醫療，此次也將展出多項 IoT 產品，包含 Mermaid 安心寶床邊照護、Elfin 尿濕偵測器、以糖尿病監測為目標的愛糖寶 iDiabCare、物理治療專用的智復寶 BOOSTFIX 及智能運動地墊 Stampede 等。