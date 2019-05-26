〈觀察〉坐擁龐大基地面積開發案 傳產股資產開發價值可期

近來大環境變動因素多，需求能見度轉低，且傳產族群獲利表現受原物料價格波動影響明顯，不過，線纜廠華新麗華 (1605-TW)、輪胎廠南港輪胎 (2101-TW) 分別坐擁龐大基地面積的中國南京華新城、南港世界明珠開發案，開發內容相當多元，均包括辦公大樓、住宅與商場等，資產開發價值潛力可期，均將為公司持續挹注可觀的獲利。

華新於 2006 年取得中國江蘇省南京市河西新區土地，總基地面積約 5.1 萬坪，並命名為「華新城」，由旗下子公司華新南京置業負責開發營運，開發區塊分為 ABCD 地塊，CD 地塊為先開發的區塊。

CD 地塊共興建 2 棟辦公大樓，時尚步行街「華燈坊」，及住宅大樓華新城「珺庭」、華新城「璟園」，目前華燈坊採自營出租形式認列收益，而除璟園三期外，其餘均已出售入帳。「璟園」三期則剛建設完成，預計 6、7 月就可開始銷售，並陸續於下半年認列收益，總銷金額至少 10 億元起跳。

而在華新城 AB 地塊方面，AB 地塊一期共有 2 棟辦公大樓，2017 年起已陸續交屋完成；二期為日前剛開幕的大型商場「華采天地」，並將在其基礎上，再建置 1 座辦公大樓與 1 棟精品式酒店，酒店將找知名合作品牌共同營運，預計 2020 年建設完成，最快 2020 年下半年或 2021 年，就可望認列相關收益，辦公大樓則預計 2021 年完工，可能賣斷也可能採出租模式經營。

AB 地塊三期部分，將興建 2 棟辦公大樓，1 棟為樓高達 65 層樓的大樓，1 棟則是樓高 7 層的建築，目前仍在規劃設計中。

而南港輪胎的世界明珠開發案，前身為南港輪胎舊廠區，總基地面積約 9453 坪，總銷規模上看 800 億元。由於基地面積相當龐大，被視為北市指標性的超級大案。目前規劃住宅占比將達 49.1%，辦公大樓 42.5%，商場 6.7%，藝文展演約 1.7%，其中，商場已與微風集團簽約，租約簽訂 20 年。

世界明珠開發案變更設計案於今年初通過，並已取得建照，目前已有許多客戶開始洽談預售，詢問度相當高，最快可望 7 月開始動工，並啟動預售，預計 2023 年底完工。南港董事會通過將以透過出售主導開發案的子公司南榮 40% 股權的方式，使每年都有土地開發相關獲利入帳。