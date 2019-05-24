美國務卿批華為任正非說謊 陸外交部：政客造謠

美國國務卿龐培歐 (Mike Pompeo) 日前接受媒體專訪時表示，華為創辦人任正非宣稱，華為並未與中國政府合作，是在說謊；對此，中國外交部發言人陸慷今 (24) 日回應，指「個別美國政客一再製造有關華為的謠言」，卻始終拿不出證據。

陸慷週五於例行記者會中指出，任正非之前接受媒體採訪的內容，在中國國內外，都獲得廣泛好評，「現在對他仍有質疑的，恐怕真的只是個別政客。」

陸慷痛批，美國政客不斷編造各種謊言，試圖誤導美國民眾，現在還試圖煽動意識形態對立，「我們敦促美方，立即停止動用國家力量，對其他國家企業進行打壓、謀取不正當利益、擾亂市場、破壞國際間合作的錯誤行徑。」

至於美中是否將重啟貿易談判，陸慷稱，所有的對話和協商，都必須建立在相互尊重、平等互利的基礎上，只有遵循這樣的原則，對話才「有可能、有希望、有意義。」

5 月初，美國總統川普宣布對 2000 億美元中國輸美商品加徵 25% 關稅，並於 5 月 10 日正式生效；中國方面不甘示弱，祭出反擊措施，自 6 月 1 日起，對價值約 600 億美元的美國輸陸商品，加徵 5% 至 25% 不等的關稅。

川普先前揚言，將另對價值 3000 億美元中國輸美商品加稅；對此，美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 日前指出，該措施至少需要 1 個月的作業時間，才能實施。

梅努欽稱，「未來 30 至 45 天內，應該不會有任何決定」；值得注意的是，比起前幾波加稅措施，「至少 1 個月」的作業時程，已明顯較短。