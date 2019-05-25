梅伊含淚下台 繼位首相人選有誰？

英國首相梅伊 (Theresa May) 週五 (24 日) 在執政的保守黨逼宮和在野黨接連封殺脫歐協議之下，含淚宣布將在 6 月 7 日辭去首相與保守黨黨魁職務，新任黨魁選舉將於次週舉行，目前繼任熱門人選陸續出爐，新任英國首相有望 7 月底前選出。

梅伊含淚下台

已故首相柴契爾夫人後，英國第二位女性首相梅伊，週五於唐寧街發表辭職聲明，她含淚表示：「上任以來我就致力於讓英國政府不僅僅為少數人服務、而是替所有人發聲。我已經盡我一切所能，實現 2016 年的英國脫歐公投的結果。」

內外逼宮眾叛親離之下，梅伊週五於唐寧街發表離職聲明。(圖片：AFP)

梅伊哽咽表示：「我很抱歉，未能帶領國家完成脫歐，在脫歐談判的過程當中，妥協並非全然是壞處；只有各方願意妥協，才有可能實現脫歐，時至今日我宣布，將於 6 月 7 日辭任首相一職，新黨魁選舉過程將在次週展開。新任黨魁出爐之前，我還是會繼續擔任首相一職，之後我會不帶任何怨言地辭職。」

最後她深情表示，英國仍有很多優點值得我們驕傲，她將很快離開這份一直引以為傲的工作，很感激曾經為所愛的國家奉獻服務。

熱門繼任人選

目前下屆英國首相最可能的繼位人員有五王一后，總共 6 位熱門人選，而目前呼聲最高的是前外相 Boris Johnson (下圖右一)。

英國下屆首相人選出爐。(圖片：AFP)

由上圖左至右，繼位人選分別有環境大臣 Michael Gove、前脫歐大臣 Dominic Raab、英國外相 Jeremy Hunt、英國內政大臣 Sajid Javid、下議院前領導人 Angela Leadsom 與前外相 Boris Johnson。

英國脫歐前景不明

英國和北愛爾蘭正式脫歐的日期是定在 2019 年 10 月 31 日，隨著梅伊下台時程日近，英國脫歐方面仍前景不明，面臨一系列選擇，包括硬脫歐、軟脫歐、第二次公投等選項。

基金公司 Hermes Investment Management 執行長 Saker Nusseibeh 表示：「這種不確定性尚未結束，過去三年情緒化辯論以及英國和歐盟間談判力量的平衡不變，很明顯，英國政府要恢復在多數選民心中的聲譽，他們還有很長的路要走，而且顯然需要領導層來彌合分歧。」

在梅伊宣布退位後，高盛 (Goldman Sachs) 經濟學家提高英國硬脫歐的預測，研判英國有 15% 的可能性會走向無序硬脫歐，機率高於梅伊辭職前的 10%。

高盛原本預計英國將在第二季達成脫歐協議，但目前認為英國在今年晚些時候或 2020 年初軟脫歐的機率不大。