美國要求中國「買更多」導致貿易談判觸礁 陸學者：猶如鴉片戰爭

根據《彭博社》報導，中國國際經濟交流中心首席研究員張燕生表示，中美貿易談判觸礁，主因之一在於，美國於去年 12 月阿根廷「川習會」結束後，違背共識，要求中國「買更多」；在貿易協議執行機制方面，美方設立「一籃子」高標準條件，要中國一步到位，若做不到，就施以懲罰，猶如鴉片戰爭重演。

張燕生形容，美方的行徑，根本是「獅子大開口」，以貿易不平衡為由，「要中國買買買」，購買量較阿根廷「川習會」達成的共識，高出 5、6 倍之多；他預期，在 2035 年之前，中美貿易戰會陷入「談談打打、打打談談」的循環，期間可分為 3 個階段。

第 1 階段，在 2020 年之前，中美仍處於互相試探的狀態，很容易發生誤判；第 2 階段會發生在 2021 至 2025 年，兩國將在經濟、貿易、科技、金融等方面發生摩擦，是雙方經貿關係最困難的一段時間；2026 至 2035 年是第 3 階段，中美將從非理性對抗，逐步走向理性合作。

張燕生強調，美方對貿易協議執行機制，設立「一籃子」高標準條件，要求中國一步到位，執行承諾，一旦做不到，就施以懲罰，「中國人覺得，這猶如 1840 年的鴉片戰爭。」

5 月初，美國總統川普宣布對 2000 億美元中國輸美商品加徵 25% 關稅，並於 5 月 10 日正式生效；中國方面不甘示弱，祭出反擊措施，自 6 月 1 日起，對價值約 600 億美元的美國輸陸商品，加徵 5% 至 25% 不等的關稅。

川普先前揚言，將另對價值 3000 億美元中國輸美商品加稅；對此，美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 日前指出，該措施至少需要 1 個月的作業時間，才能實施。

梅努欽說，「未來 30 至 45 天內，應該不會有任何決定」；值得注意的是，比起前幾波加稅措施，「至少 1 個月」的作業時程，已明顯較短。