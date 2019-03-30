〈觀察〉電動機車爭霸戰 光陽找來大咖盟友走向新藍海

過去 2 年，隨著 Gogoro 快速攻占電動機車市場，電動機車已成為傳統機車大廠兵家必爭之地，機車龍頭品牌光陽雖快速開發出「Ionex 車能網」迎敵，但至去年底市占率僅個位數，光陽已喊出今年電動機車市占率要一口氣衝上 50% 的目標，如此高標如何快速達成？很顯然，光陽一方面找到了有力的盟友─汽車銷售龍頭和泰車 (2207-TW)，並宣示將開始在國外內推出「Ionex 智慧自助租賃」，可預期到，強攻 B2B 市場將是另一個重點戰略。

台灣二輪機車市場去年銷售 85.5 萬台，年減 14.5%，然而，電動機車卻逆勢翻倍成長，銷售多達 8.2 萬台，大幅高於 2017 年的 3.9 萬台，其中，Gogoro 去年仍稱霸電動車市，全年領牌數達 72066 台，年增率 109%，占比 87%，而光陽電動機車市占僅是個位數。

在這樣的環境下，光陽顯然找到了一個新藍海─隨租隨還，不僅藉此快速跨入 Gogoro 在台尚未積極著墨的電動機車隨租隨還市場，光陽更可藉由走 B2B 市場，快速拉升電動機車銷售市占。

和泰車旗下和雲行動服務近來主打創新隨租隨還服務─「iRent24 小時自助租車」，日前甫宣布與光陽機車四輪汽車加二輪機車合作，和雲目標，初期在雙北地區提供 300 台電動機車出租，年底全台布建量將達 3000 台，也就是說，在這個大買家的挹注下，光陽將直接衝破去年僅賣 2000 餘台電動機車成績。

光陽目前已推出 6 款電動機車，以因應 Gogoro 的機海戰術，為展現機車銷售龍頭實力，甚至正在研發重型電動機車；另一方面，光陽已設立 1000 個充電站和 278 個充換電能源櫃，遍布全台，提供在家充電外的其他能源選擇，光陽力拚，年底年全台設立達 1600 個充電站，藉由強化基礎建設來吸引車主。

可觀察到，由於目前 iRent 電動機車租用推廣價相當便宜，10 分鐘 10 元起，第 11 分鐘起每分鐘 1 元，連續使用 24 小時只收 10 小時租金，成長潛力不容小覷，若發展有成，未來持續購車可以期待。

另一方面，光陽不僅著眼在國內市場，針對國外，最新宣告推出「Ionex 智慧自助租賃」，未來將針對各國企業用戶和政府單位量身打造，此與 Gogoro 已開始發展海外隨租隨停的方向不謀而合，這場爭霸戰，可能將從國內打到國外。

而今年起，各大機車品牌包括 YAMAHA、宏佳騰 (1599-TW) 和 PGO 等都將陸續推出使用 Gogoro 換電系統的電動機車，顯然，光陽將面臨更多業者的挑戰，也考驗著傳統機車老大哥的應變能力。