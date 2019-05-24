10天連假影響、日本4月CPI成長0.9%、連續28個月正成長

日本總務省在週五 (24 日) 公布了，2019 年 4 月的全國消費者物價指數 CPI(2015 年 = 100)。在去除食物後的總指數表現為 101.8，較去年同期上揚了 0.9%，連續 2 年 4 個月維持在正成長，並高於上 (3) 月的 0.8% 增長率。

受到 4 月下旬進入黃金週 10 天連假的影響，在國外旅遊套裝行程，以及飯店的住宿費用方面，皆出現價格上揚的現象。

0.9% 的升幅，與路透社所統計的中間值相同。在所有查價項目群當中，共有 56.6% 共 296 項出現了上漲，下跌的有 171 項，持平的有 56 項。

對此，日本總務省表示「包括了電視等耐久財，在家事服務等也都出現了漲價的現象」。認為目前「物價持續維持緩慢上揚的傾向」。

(圖片：翻攝自日本總務省官網)

在去除生鮮食品的食物方面，出現價格方面的上揚。以耐久財為主的日用品方面，也同樣出現上揚的情形。另外，在電費、瓦斯費方面雖然也出現上揚的情形，但由於各大電力、瓦斯公司在 4 月時進行了調降，在成長幅度上有限。

在去除生鮮食品及能源的總指數為 101.6，較去年同期增加了 0.6%。這個成長幅度為 2 年 10 個月以來的最佳水準。新款空調產品的普及，推升了指數表現。而在包含生鮮食品的總指數為 101.8，上揚了 0.9%。

至於 10 連休的影響方面，國外旅遊的套裝行程，較去年同期大幅增加 15.1%，在飯店的住宿費用上也出現上漲的現象。