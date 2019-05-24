〈台經院看景氣〉孫明德：貿易戰若懸而未決甚至破裂 戰爭片恐演變成災難片

台灣經濟研究院今 (24) 日公布製造業、服務業和營建業三大營業氣候測驗點，皆同步下滑，雖下滑幅度有限，但因近期國際不確定變數增多，未來走向有待觀察，台經院景氣預測中心主任孫明德更表示，接下來若貿易戰懸而未決甚至有破裂的危險，現在的戰爭片恐怕會演變成恐怖片和災難片

4 月製造業營業氣候測驗點為 95.08 點，較上月減少 0.77 點；服務業為 96.09 點，月減 0.53 點；而營建業為 90.66 點，月減 0.25 點，也是連續第二個月下滑。

孫明德表示，這次調查結果可說是連續四個月上升後，畫下一個頓號，廠商 4 月的看法並沒有受到 5 月這波貿易戰的影響，不過，若貿易爭端進一步升級，恐將使得全球經濟放緩程度加大，全球經濟成長前景有疑慮。

台經院此次的調查中，其中，製造業廠商認為當 (4) 月景氣「好」比率為 23.5%，較上月減少 22.0 個百分點，認為「壞」的比率則為 25.1%，較上月增加 13.2 個百分點，其中，以塑膠製品業、成衣及服飾業和金屬製品業廠商看壞比例較高。

而整體製造業廠商對未來半年景氣看法中，看好比率增加 0.1 個百分點至 32.7%，看壞比率增加 4.4 個百分點至 19.6%，除電力機械業、電子機械業和食品業看好比例超過一半，其餘廠商對未來半年景氣多以持平看待。

在服務業調查上，對當 (4) 月景氣看壞比例較高者有運輸倉儲業、保險業、證券業和餐旅業；而對於未來半年，以零售業、證券業、保險業和運輸倉儲業看好比例較高，其餘產業多以持平看待。

在營造業方面，由於基建新增決標表現相對壓抑，使預算款消化和工程資金到位與原先預期產生出入，使 4 月營造業景氣表現未如預期；展望未來，仍礙於年度公建頻於流廢標，且住宅新建工程需求轉淡等因素，未來半年營造業景氣以持平比例為大宗。

而不動產業方面，雖 329 檔期拉抬買氣，但未來半年方面看法以持平視之，觀察重點包括國內總統大選題材發酵而邊緣化房市議題的程度、以銷售率 50% 計算 2019 年交屋後待售量，以及新建餘屋量合計超過 10 萬戶大量賣壓的變化等。