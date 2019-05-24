產業不確定性升高 中石化保守看今年市況 轉型為進攻型企業

中石化 (1314-TW) 今 (24) 日召開股東會，董事長林克銘表示，對今年市況保守看待，由於產業不確定性升高，積極轉型為進攻型企業，將在石化本業上，推出高品質產品，優化現有營運能力；土地開發方面，將積極活化國內土地資產，推動相關開發計畫，並持續佈局越南、緬甸等具投資潛力的地區。

中石化對今年整體市況保守看待，林克銘表示，去年受中美貿易衝突、中國己內醯胺 (CPL) 和丙烯腈 (AN) 產能擴充等因素影響，產業景氣不確定性升高，中石化因此積極轉型為進攻型企業，在石化本業方面，推出高品質產品，優化現有營運能力，建立海外一貫化生產基地，及逐步發展自有 AI 應用技術。

在土地開發方面，林克銘表示，將積極規劃與活化國內土地資產，其中，位於高雄多功能經貿園區的第五特別區及第六特別區，將隨高雄市政府推動亞洲新灣區建設及 205 兵工廠的遷移時程，推動相關開發計畫。海外部分，則布局包括越南、緬甸等具投資潛力的地區，以有效降低石化業景氣波動的風險。

中石化近年來以「石化本業」與「土地開發」雙主軸並進，石化本業方面，看好中國石化業汰弱留強的趨勢，位於江蘇如東威名石化廠第一階段所規劃的環己酮廠已建置完成，預計第 2 季投產，年產能估為 15 萬噸；尼龍 6(PA6) 廠也將在下半年試車投產，年產能為 10 萬噸。

中石化未來將能整合兩大主力產品 CPL 及 AN 上下游，取得成本競爭優勢，一貫化生產基地效益指日可待。不過，由於環保工安事件頻傳，江蘇環保法規將越來越嚴格，對中石化後續一貫化佈局的影響仍須關注。

此外，多元高值化產品方面，中石化苗栗頭份廠年產能 3.6 萬噸的尼龍 6 裝置，已完成設備升級改造，並開始接單及測試高端尼龍 6 產品市場。頭份廠年產能 2 千噸的 OPP(鄰苯基苯酚) 目前開工率可達 100％，積極切入光學、阻燃及特化高端應用市場。位於高雄橋頭的特化材料研發中心，目前也已發包開工興建。

