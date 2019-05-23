海外投資新佈局 泰國4.0經濟起飛 新南向投資首選

泰國投資促進委員會 (BOI) 統計，2018 年東部經濟走廊 (EEC) 地區申請投資額超過 6,800 億泰銖，佔總申請投資額的 75％，外國資金挹注動能、大型基礎建設及交通路網興建，可進一步帶動商機及人潮，除了吸引尋找投資機會的外國企業及專業人士，也會帶動一波因工作機會而移居的泰國人，並成為房地產成長動力。

泰國政府現在積極推動泰國 4.0 計劃，就是希望從 2017 年到 2036 年能夠打造創意、創新的智慧泰國，人均 GDP 的成長，希望從 2017 年的近 6,000 美元，成長到 2036 年的 13,000 美元，而在泰國經濟快速成長、起飛的階段，正是投資房地產的最佳時機點，泰國更是新南向國家中的最佳的首選國家。

尚思瑞執行副總周思玲指出，泰國具有獨特優勢，包含可以取得永久產權，整體來看，房地產的政策有別於其他國家，具有強大的優勢，相當值得投資。

愛得管理顧問公司總監黃世聰指出，台灣的房地產報酬率現在僅有 1％多，而東南亞國家的租金報酬率高，還有機會快速增值，加上東南亞國家生氣蓬勃，現在就是最佳的進場時機。

黃世聰表示，泰國位於東協的中心，而曼谷就是東協的心臟，泰國現在從汽車、生技、醫療到機器人產業，都在多元加速升級，未來 8 年的基礎建設投資，砸下逾 3 兆泰銖，且泰國 4.0 的六大區域，各自鎖定不同的重點產業，整體來看，泰國的經濟成長快速，發展潛力高，預言「10 年、20 年後，泰國的房地產價格將比台灣還要高」。

另外，在中美貿易戰下，台商除了回台灣外，越南具有人口多的特色，泰國則是有群聚效應、勞工好用的優點，未來各國的供應鏈都有可能轉到越南、泰國等地，泰國可望直接受惠。

整體來看，黃世聰說，投資海外房地產的考量點，包含對華人的態度、匯率的變動、政治的安定性、文化習慣、能不能蓋完、會不會成為孤兒，以泰國來看，對於華人的態度相當友善，且匯率波動不會過大，加上人口結構、經濟成長率都相當不錯，未來泰國房地產相當值得留意、觀察，不過心動就要去做，可以親自到泰國一趟，更重要的是心動不如馬上行動，先卡位才能先贏。

Century21 德寶地產海外投資顧問經理李昌鵬分析，泰國的房地產過去 5 年，每年平均漲 5~7％，租金回報率則每年約有 5.13％，表現相當亮眼，而隨著泰王登基、大選結束，現在相當適合投資泰國的房地產。

而許多人關心的稅制等問題，李昌鵬分析，泰國可擁有永久產權，且沒有持有稅 (房屋稅、地價稅等等)，加上遺產稅低 (超過 1 億泰銖，5％的遺產稅)，加上十年來穩定緩漲，租金投報率高、失業率低、穩定度高，讓很多人退休選擇到泰國，這些都是外國投資人越來越喜歡泰國房地產的原因。

對於外國人來說，外國人購買泰國房地產，能購買擁有永久持有權的公寓單位，外國份額限制是不得持有超過總銷售面積的 49％，需使用外幣並且 100％從境外匯入。

而外國人購買泰國房地產相當便捷，先選定房型支付定金，之後支付簽約金、簽訂合約、建築完工後驗屋、支付尾款，最後則是過戶，尚思瑞有專業團隊協助，讓交易流程相對安全且順利。

至於持有房地產的稅費，李昌鵬分析，購買時的過戶費 2％，買賣雙方各 1％。持有時，則是無持有稅。最後出售時，則是過戶費 2％，買賣雙方各 1％，加上特別營業稅 3.3％或印花稅 0.5％，再加上所得稅，按照所得級距計算。

整體來看，可記住「105」這數字，也就是購買時付 1％，持有時付 0％、出售時付不超過 5％。

Century21 德寶地產行銷部經理理朱品諺分析，這次與泰國前三大開發商 SANSIRI(尚思瑞) 合作，在泰國已具有 35 年的事業軌跡，且 1996 年於泰國證券交易所公開發行，目前總市值資本為 142 億美元，而 SANSIRI 提供最全面的房地產服務，包含物業管理、建案轉售與租賃、房屋照護等，且連續四年獲得泰國最值得尊敬品牌，並在房產品牌獲得最高分。

另外，SANSIRI 在海外則有眾多的駐點代表辦公室，包含新加坡、香港、上海、深圳、廣州、北京，並持續拓展當中。

回顧台灣在 1988 年人均 GDP 為 6,000 多美元，一直到 1996 年的 13,000 多美元，就是台灣錢淹腳目的時期，現在泰國的人均 GDP 為 6,000 多美元，正是進場的甜蜜點。

這次 Century21 與 SANSIRI 推薦兩個建案，一個是 THE BASE SUKHUMVIT 50，這是尚思瑞與日本 TOKYU(東急集團) 攜手合作的第三案，位於精華區中，擁有豐富生活機能，也是外籍人士喜愛的居住區域，周邊有許多購物商場、高級餐廳、大面積綠化空間、多元的商業設施，且入手價格只要 350 萬元起，相當親民。

另一個案子則是 THE BASE SAPHANMAI，則是與運輸巨擘 BTS 集團合作，再創活力捷運宅，距離 BTS 捷運站僅 30 米，位於曼谷 Bang Khen 區，將是北曼谷未來的重點商業重心，加上鄰近交通樞紐，強大的住房需求不斷膨脹，已成為新的房地產市場投資熱點，並擁有巨大的升值潛力，入手價一樣只要 350 萬起，就能輕鬆入主。